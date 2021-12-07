В областной инспекции труда выявлены коррупционные нарушения

Прокуратура Пензенской области выявила многочисленные нарушения при предоставлении сотрудниками Государственной инспекции труда в Пензенской области сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год.
Государственные служащие не отражали в декларациях пособия по временной нетрудоспособности, доходы супругов от коммерческих организаций, сведения о недвижимости, транспортных средствах и банковских счетах.
«4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры к устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений», - сообщила старший помощник и. о. прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Кроме того, госслужащие прошли обучение по теме профилактики и противодействия коррупции.
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и пальчиком погрозили, борцуны penzainform.ru писал(a):