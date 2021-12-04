В Пензе намерены обеспечить зимний досуг всем горожанам

04.12.2021 | 19:00

Рано или поздно зима вступит в свои права. Планируют, что в городе в морозные месяцы будут работать 33 хоккейные коробки - во дворах жилых домов и на пришкольных территориях.

В гимназии № 13 ждут не дождутся, когда погода позволит залить лед на новой площадке. На подготовленном асфальтированном основании - пластиковые борта.

«Предыдущей было 40 лет, она была из дерева. Конечно, на протяжении последних 10-15 лет ее постоянно ремонтировали. В этом году ремонту она уже не подлежала», - рассказал заместитель директора гимназии Евгений Паньженский.

Современная хоккейная коробка появится и во дворе лицея № 2 - старую демонтировали. В спорткомитете заверили, что будут и открытые катки.

«Будем готовить несколько ледовых площадок - на Стрельбищенской, где спортивная школа № 8 по футболу регулярно заливает свою площадку, на стадионе сельхозакадемии. Планируется также, что в этом году зальют площадку на набережной, появится еще одна новая - на Юбилейной площади», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

В календаре зимних событий, если не вмешается ковид, достаточно событий на открытом воздухе. Помимо этого, досуг ребят в Пензе будут организовывать 13 дворовых тренеров.

«Хоккейная коробка массово используется как для катания, так и для игр в дворовый хоккей. Костяк команды составляют учащиеся нашей гимназии», - пояснил учитель физической культуры гимназии № 13 г. Пензы Дамир Акчурин.

Не оставят без внимания и тех, кто катается на лыжах. Для любителей конькового и классического хода создадут условия.

«Ахунская трасса, Олимпийская аллея и стадион «Снежинка» - в общей сложности 25 километров именно лыжных трасс», - уточнил Владислав Чесноков.

Главное - чтобы зима не сошла с дистанции и принесла в город снег и мороз.