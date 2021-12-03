Общество

В Пензе провели акцию в поддержку донорства

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Для Рушана Матурина поход в центр крови стал первым. Доброволец получил от волонтеров печенье и благодарность.

«Меня попросили для человека сдать кровь, я пошел и сдал», - рассказал он.

Молодежь из различных общественных объединений решила провести акцию по поддержке донорства. Заодно обменялись опытом правильной мотивации юношей и девушек.

«К сожалению, в этом не сильно разбираются, не понимают, боятся порой - существуют предрассудки, что можно как-то заразиться, еще что-то. И когда ты с человеком встречаешься, объясняешь ему, что все безопасно и даже полезно для организма, тогда у человека мнение меняется и он становится донором», - пояснил координатор «Молодежки ОНФ» в Пензенской области Никита Светкин.

В центре крови «Школа волонтеров» работает несколько лет и, по словам специалистов, уже дает свои плоды.

«За последние годы доноров в возрасте от 18 до 25 лет увеличилось на 30%, первичных доноров - где-то на 12% среди молодежи. Помимо того что мы проводим пропаганду донорства, еще речь идет о здоровом образе жизни: только здоровый человек может помочь ближнему», - сообщила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Памятку о здоровом питании и еще один документ получила и студентка Юлия Горшенина.

«Это справка для учебного заведения», - поделилась студентка.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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