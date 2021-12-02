Общество

В Пензе открыли обновленный центр для особенных детей

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У общественной организации «Пензенские лучики» теперь есть свое помещение. Его по решению депутатов городской думы передали в безвозмездное пользование активистам, работающим с детьми с инвалидностью, еще в конце 2020-го. Десять месяцев взрослые трудились, чтобы создать для особенных ребят прекрасные условия для развития и общения.

«Первоначальная смета на ремонт этого помещения была 2,5 миллиона рублей, а денег на тот момент не было совсем. Но если очень хочется, то мечты сбываются, и наша мечта сбылась: такой семейный клуб, дом, куда с радостью приходят дети и родители. Наш центр сейчас на постоянной основе посещают 63 ребенка с инвалидностью, работает он 6 дней в неделю», - сообщила председатель организации Людмила Ермакова.

В преддверии Международного дня инвалидов «Пензенские лучики» пригласили друзей, чтобы разделить с ними радость открытия центра.

С детьми работают психолог, логопед-дефектолог, педагоги. Для ребят старше 18 лет организованы группы дневной занятости, где они пробуют себя в различных направлениях, учатся самостоятельности.

«Занимаются творчеством, анимационную команду создали, проводим праздники, учатся кулинарии, полиграфии, ребята шьют. Они заняты», - рассказала мама особенного ребенка Оксана Завгородняя.

Для приглашенных провели экскурсию, чтобы познакомить их со всем функционалом центра.

«Когда идут в гости, обычно приносят подарки. Зная о том, что у нас меньше месяца осталось до Нового года, мы решили, что лучшим подарком для вас будет елка, которая является символом этого праздника», - отметил заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Сергей Казаков.

Новый год «Пензенские лучики» будут отмечать в своем коллективе, в котором рады протянуть руку помощи особенным детям и их родителям.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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