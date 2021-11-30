Общество

Мокшанских школьников познакомили с разными профессиями

Печать

Мокшанским школьникам помогут определиться со своими желаниями и выбрать занятие по душе. В местном агротехнологическом колледже реализуется проект «Билет в будущее». В его рамках учеников 6-11-х классов знакомят с разными профессиями. Площадок шесть, одна из них посвящена кондитерскому делу, где девушки расписывают печенье.

«Я делаю зайца, покрываю его глазурью и клею фигурки. Сам процесс интересен, и попробовать можно все», - рассказала школьница Софья Сафарова.

В соседнем кабинете ученики осваивают профессию электромонтера. Крутят болты и зачищают провода не только парни.

«Мне просто нравится техника, она нас везде окружает, нравится в этом разбираться, крутить всякие штучки, винтить», - призналась школьница София Кузьмичева.

Кроме того, ребятам показали, как трудятся социальные работники, программисты, PR-менеджеры, механизаторы. Проект ранней профориентации школьников действует в регионе четыре года.

«Они могут «потрогать профессию руками», и уже, может быть, некоторые определятся с выбором профессии, а некоторые, может, дальше будут себя искать и пробовать, чтобы в жизни не ошибиться», - отметила директор Мокшанского агротехнологического колледжа Ольга Петряева.

«На соответствующем портале они проходят тестирование, им выдаются рекомендации, дальше идет профессиональная проба. Не факт, что они выберут ту самую профессиональную пробу, которая им была рекомендована, но они сегодня могут попробовать все, что их интересует», - подчеркнул заместитель министра образования Пензенской области Игорь Щеткин.

В Пензенской области проект «Билет в будущее» реализуется на 27 площадках.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
0
 
Гость||

В раше для обычных людей только две профессии, продавец и охранник...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте