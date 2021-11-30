Мокшанских школьников познакомили с разными профессиями

30.11.2021 | 20:26

Мокшанским школьникам помогут определиться со своими желаниями и выбрать занятие по душе. В местном агротехнологическом колледже реализуется проект «Билет в будущее». В его рамках учеников 6-11-х классов знакомят с разными профессиями. Площадок шесть, одна из них посвящена кондитерскому делу, где девушки расписывают печенье.

«Я делаю зайца, покрываю его глазурью и клею фигурки. Сам процесс интересен, и попробовать можно все», - рассказала школьница Софья Сафарова.

В соседнем кабинете ученики осваивают профессию электромонтера. Крутят болты и зачищают провода не только парни.

«Мне просто нравится техника, она нас везде окружает, нравится в этом разбираться, крутить всякие штучки, винтить», - призналась школьница София Кузьмичева.

Кроме того, ребятам показали, как трудятся социальные работники, программисты, PR-менеджеры, механизаторы. Проект ранней профориентации школьников действует в регионе четыре года.

«Они могут «потрогать профессию руками», и уже, может быть, некоторые определятся с выбором профессии, а некоторые, может, дальше будут себя искать и пробовать, чтобы в жизни не ошибиться», - отметила директор Мокшанского агротехнологического колледжа Ольга Петряева.

«На соответствующем портале они проходят тестирование, им выдаются рекомендации, дальше идет профессиональная проба. Не факт, что они выберут ту самую профессиональную пробу, которая им была рекомендована, но они сегодня могут попробовать все, что их интересует», - подчеркнул заместитель министра образования Пензенской области Игорь Щеткин.

В Пензенской области проект «Билет в будущее» реализуется на 27 площадках.