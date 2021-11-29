Названы самые коррумпированные отрасли в Пензенской области

29.11.2021 | 18:12

С 45 до 94 - более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - за 10 месяцев 2021-го в Пензенской области увеличилось количество коррупционных преступлений, в том числе совершенных в крупном и особо крупном размере. Чаще стали в регионе давать и брать взятки. Средний размер незаконного вознаграждения - 116 тысяч рублей.

«В числе лиц, уличенных в коррупции, глава администрации района, глава администрации сельсовета области, начальник отдела Департамента ЖКХ г. Пензы, четыре депутата местного самоуправления, должностные лица высших учебных заведений города Пензы (таких должностных лица три) и города Кузнецка (одно должностное лицо). Обеспечено возмещение причиненного материального ущерба в полном объеме», - сообщил начальник УЭБиПК УМВД России по Пензенской области Ренат Алмаев.

Самыми коррумпированными отраслями, согласно обнародованным оперативным данным, можно назвать образование и здравоохранение. Не все благополучно в сфере органов власти и управления.

«Пресечена преступная деятельность главы администрации одного из районов области, который за беспрепятственный ввод в эксплуатацию ритуального зала получил незаконное вознаграждение в общей сумме свыше 200 000 рублей.

По материалам сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции задокументированы факты передачи ритуальными агентами взяток в общей сумме 88 тысяч рублей начальнику отдела Департамента ЖКХ г. Пензы за выдачу незаконных разрешений на захоронения», - пояснил Ренат Алмаев.

Всего же в этом году в суд направлены 78 дел по коррупционным преступлениям, 38 человек привлечены к уголовной ответственности.