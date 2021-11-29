Общество

Названы самые коррумпированные отрасли в Пензенской области

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С 45 до 94 - более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - за 10 месяцев 2021-го в Пензенской области увеличилось количество коррупционных преступлений, в том числе совершенных в крупном и особо крупном размере. Чаще стали в регионе давать и брать взятки. Средний размер незаконного вознаграждения - 116 тысяч рублей.

«В числе лиц, уличенных в коррупции, глава администрации района, глава администрации сельсовета области, начальник отдела Департамента ЖКХ г. Пензы, четыре депутата местного самоуправления, должностные лица высших учебных заведений города Пензы (таких должностных лица три) и города Кузнецка (одно должностное лицо). Обеспечено возмещение причиненного материального ущерба в полном объеме», - сообщил начальник УЭБиПК УМВД России по Пензенской области Ренат Алмаев.

Самыми коррумпированными отраслями, согласно обнародованным оперативным данным, можно назвать образование и здравоохранение. Не все благополучно в сфере органов власти и управления.

«Пресечена преступная деятельность главы администрации одного из районов области, который за беспрепятственный ввод в эксплуатацию ритуального зала получил незаконное вознаграждение в общей сумме свыше 200 000 рублей.

По материалам сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции задокументированы факты передачи ритуальными агентами взяток в общей сумме 88 тысяч рублей начальнику отдела Департамента ЖКХ г. Пензы за выдачу незаконных разрешений на захоронения», - пояснил Ренат Алмаев.

Всего же в этом году в суд направлены 78 дел по коррупционным преступлениям, 38 человек привлечены к уголовной ответственности.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Самыми коррумпированными отраслями, согласно обнародованным оперативным данным, можно назвать образование и здравоохранение. Не все благополучно в сфере органов власти и управления.
Да уж нет , с системой управления ни что не сравниться , администрации и т.д. А давайте прилюдно прогоним через полиграф Гришаева и Агамагомедова !

Гость||

А Белозерцев в какой же категории?

Гость||

Когда уберет игровые автоматы в запрудном

Гость||

Гость писал(а):

... А давайте прилюдно прогоним через полиграф Гришаева и

> Агамагомедова !

Давно пора прогнать не только через полиграф, но и с должностей - под следствие и на нары.

Гость||

Да эти прокуроры сами в чем-то желтом по уши!

Гость||

Мощно работает Олег.

Гость||

ЖКХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ!!!

Гость||

Да...Про Кузнецк удалили...Шок.

Гость||

Кузнецк в паучьей сети.

Гость||

А как же Кабельский?

Гость||

А Негодяев не....

Гость||

Проверьте на проспекте Победы д.15 ИП Горину Г.В. (арендатора) и семейку Шкуматовых (арендодателей) на предмет коррупции. Они упорно размещают пекарни в нашем жилом доме против мнения жителей, живущих над этим нежилым помещением!

Гость||

А почему про врачей замалчиваем ? Взять хоть онко- диспансер.Пройдите по палатам и поспрашивай те и без того страшно больных а то и вообще безнадёжных сколько хирурги и анастезеологи с намеками запрашивают якобы за хороший исход операции все об этом знают и молчат пишу потому что моей семьи это коснулось и н раз.Что нельзя охоту отбить попрошайкам в белых халатах?

Гость||

Гость писал(a):

А как же Кабельский?
стал кабальским

Гость||

А как там делишки с судебным департаментом и архитектором?

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Имя: Гость
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