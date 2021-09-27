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Общество

У привившихся зареченцев бесплатно проверят иммунный ответ

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В Заречном горожане, которым ввели вакцину против коронавирусной инфекции, смогут бесплатно определить уровень антител.

Однако не все.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», акция коснется лишь тех, кто делает прививку впервые и вошел в число 100 человек, явившихся на процедуру до 2 октября.

При выполнении условий количество антител у зареченцев определят через 42 дня после вакцинации.

Ранее в России организовали лотерею среди привившихся от опасной инфекции. Она продлится до 1 декабря. Разыгрывается тысяча наград по 100 000 рублей. 500 первых победителей уже объявлены, пензенцев среди них нет.

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Гость||

А нам ? А пенсионерам - бесплатный анализ ?

Гость||

Фиг Вам

Гость||

сделал я прививки, после этот тэст. У меня антител не выработалось. На вопрос врачу - что делать? был дан ответ: не знаю, наверное вакцинироваться повторно пока не выработается иммунитет. Я после этих то прививок чуть кони не двинул, до сих пор все кости и мышцы болят уже 2 месяца. А она - еще сделай.. Ну да нафига государству такой калека нужен. Уж сразу повторно привейся и в гробик ложись.

Имя: Гость
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