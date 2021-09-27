У привившихся зареченцев бесплатно проверят иммунный ответ

В Заречном горожане, которым ввели вакцину против коронавирусной инфекции, смогут бесплатно определить уровень антител.
Однако не все.
Как сообщает портал «Заречье сегодня», акция коснется лишь тех, кто делает прививку впервые и вошел в число 100 человек, явившихся на процедуру до 2 октября.
При выполнении условий количество антител у зареченцев определят через 42 дня после вакцинации.
Ранее в России организовали лотерею среди привившихся от опасной инфекции. Она продлится до 1 декабря. Разыгрывается тысяча наград по 100 000 рублей. 500 первых победителей уже объявлены, пензенцев среди них нет.
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