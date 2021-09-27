У привившихся зареченцев бесплатно проверят иммунный ответ

27.09.2021 | 11:40

В Заречном горожане, которым ввели вакцину против коронавирусной инфекции, смогут бесплатно определить уровень антител.

Однако не все.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», акция коснется лишь тех, кто делает прививку впервые и вошел в число 100 человек, явившихся на процедуру до 2 октября.

При выполнении условий количество антител у зареченцев определят через 42 дня после вакцинации.

Ранее в России организовали лотерею среди привившихся от опасной инфекции. Она продлится до 1 декабря. Разыгрывается тысяча наград по 100 000 рублей. 500 первых победителей уже объявлены, пензенцев среди них нет.