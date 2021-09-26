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Общество

В Пензе за сутки подтвердили более 210 случаев коронавируса

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В Пензенской области на воскресенье, 26 сентября, суточный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией составил 239. Общее число заразившихся достигло 69 607, сообщили в региональном оперативном штабе.

Большинство новых пациентов зарегистрировали в Пензе. За сутки в областном центре выявили 213 инфицированных. Также случаи COVID-19 подтвердились в ЗАТО Заречный (9), Бессоновском (7), Пензенском (6), Земетчинском (3) и Неверкинском (1) районах.

За минувшие сутки медики выписали 74 пациента, перенесших коронавирус. Всего с начала эпидемии инфекцию побороли 57 279 человек.

Зарегистрировано 18 новых смертей. Общее количество жертв коронавирусной пневмонии достигло 2 619.

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Гость||

Почему замалчивают информацию о количестве умерших после вакцинации от обострения хронических болезней?

Гость||

Смех да и только, видел как сейчас тесты делают, приезжает бабушка с сердцем, ее держать пару суток на холодном кафеле в реанимации, потом сразу на КТ, там 10% после холодного барака - записывают в красную зону. Вы хоть вспомните с чего наичналось, с того, что почти у всех при гриппе и сильных простужах симптомы на КТ, просто никто никогда не глядел.

Гость||

Гость писал(a):

Почему замалчивают информацию о количестве умерших после вакцинации от обострения хронических болезней?
придется пол бюджета на компенсации гнать, так что им остается только кричать в коментариях тут и на форумах

Гость||

Гость писал(a):

Почему замалчивают информацию о количестве умерших после вакцинации от обострения хронических болезней?
бизнес господа и ничего личного

Имя: Гость
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