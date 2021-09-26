В Пензе за сутки подтвердили более 210 случаев коронавируса

26.09.2021 | 12:07

В Пензенской области на воскресенье, 26 сентября, суточный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией составил 239. Общее число заразившихся достигло 69 607, сообщили в региональном оперативном штабе.

Большинство новых пациентов зарегистрировали в Пензе. За сутки в областном центре выявили 213 инфицированных. Также случаи COVID-19 подтвердились в ЗАТО Заречный (9), Бессоновском (7), Пензенском (6), Земетчинском (3) и Неверкинском (1) районах.

За минувшие сутки медики выписали 74 пациента, перенесших коронавирус. Всего с начала эпидемии инфекцию побороли 57 279 человек.

Зарегистрировано 18 новых смертей. Общее количество жертв коронавирусной пневмонии достигло 2 619.