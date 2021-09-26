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Общество

Пензенским коммерсантам вернут часть денег, потраченных на маски

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Упаковка масок - 400 рублей, антибактериальные салфетки еще 100 рублей, несколько пар перчаток. Каждый, кто пытается соблюдать нынешние санитарно-эпидемиологические нормы, знает, насколько все это недешево.

Еще больше средств уходит у предприятий, которые обеспечивают своих сотрудников всем необходимым. Затраты компаний на подобные цели должны стать меньше, ведь деньги может вернуть государство.

Только действовать нужно быстро. Заявление в Фонд социального страхования следует подать до 1 октября.

Назад отдадут не всю сумму, затраченную предприятием на покупку масок, защитных экранов, рециркуляторов и дезинфицирующих жидкостей, а также на проведение ПЦР-тестов и исследование антител. Воспользоваться льготой может любая компания - и совсем небольшая, и крупная.

«Сумма зависит от начисленных страховых взносов за предыдущий год либо, для страхователя с численностью меньше 25 человек, за предыдущих три года, если они не пользовались финансированием предупредительных мер. Сумма объема финансирования зависит от начисленных страховых взносов за исключением понесенных расходов. Это либо 20%, либо сумма может быть увеличена до 30%», - рассказал заместитель управляющего региональным отделением Фонда страхования РФ Андрей Лысев.

Он добавил, что заявление можно подать разными способами: через портал «Госуслуги», в МФЦ или принести в отделение фонда.

В прошлом году аналогичная мера поддержки уже была. Суммы предприятиям возвращались разные: мелким по 10-15 тысяч рублей, заводам и по 6-7 миллионов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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