Общество

Пензенская школьница вернулась домой после лечения в США

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История пензенской школьницы Анны Сидоровой взволновала многих. У нее с рождения был диагностирован порок сердца, долго жить с такой формой патологии невозможно.

Девочке поначалу были проведены две операции, но самого нужного хирургического вмешательства и не случилось, а тянуть с ним было уже нельзя.

«Я лично разговаривала с ее лечащим врачом. Она тоже искала спонсоров и рассказала, насколько сложно смотреть все 10 лет, как ребенок умирает. Аня была вся синяя, у нее плохо функционировало сердце, кровь не поступала. Ребенок на глазах таял», - сообщила руководитель благотворительного фонда Мария Гаврюшина.

Сложнейшую операцию согласились сделать в Бостоне. Ее стоимость для родителей - воспитательницы детского сада и автослесаря - оказалось неподъемной: 30 миллионов рублей. Волонтеры организовали сбор средств, писали статьи и посты в поддержку, снимали видеоролики и сюжеты.

«Ребята выбрали не такую стратегию, как обычно. Они показали миру то, какая она живая, как хочет жить, какая красивая, умная. И люди откликнулись», - оценила результат Мария Гаврюшина.

Операция в Бостоне прошла успешно. Там же Анна Сидорова отметила свой 11-й день рождения.

«Не верится, что все преодолели, вылечили - за все большое спасибо всем!» - поблагодарила Татьяна Сидорова.

Сейчас семья планирует несколько дней отдохнуть, прийти в себя от перелетов и смены часовых поясов. Затем дочь пойдет в школу (она перешла в пятый класс) и на занятия в любимую театральную студию.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

А Мария Гаврюшина единоросска? У нас же сверхдержава, детям смсками не собираем, почему лечили ребенка не у путена в стране, а у врагов?

Гость||

На месте жительства всех патриотов лечили. Там то оптимизации не было,да, Мария Гаврюшина?

Гость||

Вот, почему то , как голосовать, все за едросню и путена, а как детей лечить, так в странах НАТО.

Гость||

А в нашем кардиоцентре не нашлось специалистов?

Помниться в 2008 г. детский кардиохирург Тимофей Невважай сделал уникальную операцию новорожденному ребенку из Саратова, подобных которой никто и никогда не делал.

А теперь Невважай работает в клинике г.Лейден в Германии.

Гость||

Хорошая,позитивная новость!

Молодец, Аня,у тебя будет все хорошо!

Соловьёвым, Скабеевым, Володиным нужно об этом говорить, а не о Байдене, иноагентах,Украине...

Символично, что она в шляпе со звездно-полосатым!

Особая благодарность неравнодушным людям, которые собрали эту сумму.

Гость||

Как володин говорит,есть путен , есть Россия. А по по факту нет путена и нет всяких володиных.

Гость||

Только в нашей смех державе детям собирают, бараны, вы последние

Гость||

Барашки за, бэ-бэ

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