Пензенская школьница вернулась домой после лечения в США

25.09.2021 | 18:50

История пензенской школьницы Анны Сидоровой взволновала многих. У нее с рождения был диагностирован порок сердца, долго жить с такой формой патологии невозможно.

Девочке поначалу были проведены две операции, но самого нужного хирургического вмешательства и не случилось, а тянуть с ним было уже нельзя.

«Я лично разговаривала с ее лечащим врачом. Она тоже искала спонсоров и рассказала, насколько сложно смотреть все 10 лет, как ребенок умирает. Аня была вся синяя, у нее плохо функционировало сердце, кровь не поступала. Ребенок на глазах таял», - сообщила руководитель благотворительного фонда Мария Гаврюшина.

Сложнейшую операцию согласились сделать в Бостоне. Ее стоимость для родителей - воспитательницы детского сада и автослесаря - оказалось неподъемной: 30 миллионов рублей. Волонтеры организовали сбор средств, писали статьи и посты в поддержку, снимали видеоролики и сюжеты.

«Ребята выбрали не такую стратегию, как обычно. Они показали миру то, какая она живая, как хочет жить, какая красивая, умная. И люди откликнулись», - оценила результат Мария Гаврюшина.

Операция в Бостоне прошла успешно. Там же Анна Сидорова отметила свой 11-й день рождения.

«Не верится, что все преодолели, вылечили - за все большое спасибо всем!» - поблагодарила Татьяна Сидорова.

Сейчас семья планирует несколько дней отдохнуть, прийти в себя от перелетов и смены часовых поясов. Затем дочь пойдет в школу (она перешла в пятый класс) и на занятия в любимую театральную студию.