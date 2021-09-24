В Пензе юноши посетили открытие инструкторско-методических сборов

24.09.2021 | 20:26

Поисковики, юнармейцы, кадеты - будущие защитники Отечества выстроились в здании сборного пункта Пензенской области. Студент Марат Бикбаев вместе с товарищами ездит по полям былых сражений, разыскивает павших бойцов. Молодой человек уверен: отдать долг Родине обязан каждый мужчина - если, конечно, здоровье позволяет.

«Служба в армии воспитывает человека, учит ответственности, учит самосознанию. Армия, как по мне, - патриотическое воспитание», - рассказал участник поискового движения Марат Бикбаев.

Молодых людей пригласили на открытие инструкторско-методических сборов. В них принимают участие сотрудники военкоматов, главы районов региона, полицейские, представители общественных организаций, правительства области. Основной вопрос - итоги весеннего призыва. В апреле-июле этого года больше тысячи пензенских парней отправились служить.

«В такие элитные войска, как Президентский полк, ушли у нас, в научные роты - считается очень престижным служить там, потому что у ребят открывается дальнейшая перспектива и роста, и научной карьеры. А если у них будет желание, то они могут стать офицерами - воздушно-десантные войска, военно-морской флот, сухопутные войска», - перечислил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

В Малосердобинском районе уклонистов нет. Парни стремятся получить военный билет.

«В последнее время молодежь активнее хочет служить в вооруженных силах, тому способствует множество причин. Во-первых, это становится приоритетно, это модно. Хотят пойти отслужить, чтобы в дальнейшем не было проблем с трудоустройством», - сообщил глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин.

Весенняя призывная кампания прошла с соблюдением всех антиковидных требований.