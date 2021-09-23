«Дамате» заняла 2-е место в конкурсе «Экспортер года»

23.09.2021 | 12:57

Группа компаний «Дамате» завоевала второе место во всероссийском конкурсе «Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере АПК» среди крупных предприятий в ПФО.

Это закономерный результат, ведь компания планомерно наращивает экспорт продукции. Так, за 7 месяцев текущего года он превысил 1,5 млрд рублей. В январе - июле «Дамате» поставила в другие страны в 1,5 раза больше товара в объемном и стоимостном отношении, чем за весь 2020 год.

Премия «Экспортер года» не только отмечает очевидных лидеров среди предприятий малого, среднего бизнеса, а также крупных промышленных холдингов, но и выявляет перспективные компании и целые экономические сегменты, которые без нее, возможно, остались без должного внимания.

В конкурсную комиссию премии входят представители федеральных министерств, АО «Российский экспортный центр» и предпринимательских объединений.

Победителей определяют в два этапа. До 1 ноября из компаний, получивших первое место по итогам окружного этапа, отберут победителей. Они станут лидерами уже на федеральном уровне.

В каждой из 12 номинаций комиссия отметила по три лучших экспортера из ПФО.

Премию «Экспортер года» учредило Правительство РФ. Она входит в перечень мер нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», разработанного во исполнение Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В конкурсе участвуют крупные предприятия, компании малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, которые достигли наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

«Текущие экспортные показатели «Дамате» и высокая оценка экспертов в этом конкурсе говорит о том, что производимая нами продукция востребована и конкурентоспособна за рубежом. Даже в период закрытых границ мы не просто выросли, а открыли новые ниши, рынки сбыта и показали достойные результаты. Количество стран - постоянных импортеров выросло в этом году с 8 до 22 и продолжает увеличиваться. Сейчас перед нами стоят задачи по увеличению объемов поставок продукции с высокой добавленной стоимостью на внешние рынки», - прокомментировал генеральный директор группы компаний «Дамате» Рашид Хайров.

Наибольшие объемы продукции из индейки получили Китай, Бенин, ОАЭ. «Дамате» постоянно расширяет географию экспорта, открывая перспективные направления. Так, налажены поставки в страны Карибского бассейна, Западной Африки, Персидского залива, активизировано сотрудничество со странами ближнего зарубежья.