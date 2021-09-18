Пензенские дачники навели порядок на участках

18.09.2021 | 18:30

В воскресенье, 19 сентября, погода начнет ставить палки в колеса садоводам и огородникам: синоптики обещают дожди. Когда на грядки обрушатся водные потоки, много не сделаешь, так что пока субботнее солнце не лишило тепла яблони и кусты смородины, владельцы шести соток привели хозяйство в порядок.

«Пораньше убираем, чтобы потом в грязи не ковыряться. Чеснок еще не сажали, только грядку подготовили. В конце сентября посадим», - рассказал дачник Александр Прошкин.

«Я только на подхвате. «Изабелла» вкусная, но вызреть не успела: я ее неудачно обрезала в том году», - добавила дачница Лариса Прошкина.

Не поленился приложить силы даже пес. Вместе с ним семейство проводит все теплое время года на даче. Он и сторож, и дегустатор.

Кто потрудился летом, тому и отдача. И влаги, и тепла было достаточно, чтобы ягоды и овощи росли. Осенью работы не меньше, чем в сезон: подготавливая грядки, закладывают основу будущего урожая.

С сентября перевозки по сезонным маршрутам осуществляются три раза в неделю, но до какого числа - решение пока не принято. В 2020 году автобусы в садоводческие товарищества перестали ездить 18 октября.