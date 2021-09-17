В Кузнецке росгвардейцы доставили беспомощного пенсионера домой

17.09.2021 | 10:39

В среду, 15 сентября, в Кузнецке правоохранители пришли на помощь пожилому человеку.

У автобусной остановки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии увидели пожилого человека. Он лежал на земле и не мог подняться.

«Как выяснилось, у дедушки закружилась голова и он, потеряв равновесие, упал. Стражи порядка предложили ему вызвать бригаду скорой медицинской помощи, но тот отказался», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Стражи порядка помогли пенсионеру встать и добраться до дома, проводив его до подъезда, после чего связались с его родственниками и предупредили их о произошедшем.

В пятницу, 17 сентября, в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» выражена признательность росгвардейцам.

«Хотела поблагодарить молодых людей, которые довезли до дома моего дедушку. Ему стало плохо около «Стрелы», поднялось давление, и он упал. По его рассказу, остановились сотрудники Росгвардии и предложили свою помощь. Еще раз огромное вам спасибо», - написала кузнечанка.