Общество

В Кузнецке росгвардейцы доставили беспомощного пенсионера домой

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В среду, 15 сентября, в Кузнецке правоохранители пришли на помощь пожилому человеку.

У автобусной остановки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии увидели пожилого человека. Он лежал на земле и не мог подняться.

«Как выяснилось, у дедушки закружилась голова и он, потеряв равновесие, упал. Стражи порядка предложили ему вызвать бригаду скорой медицинской помощи, но тот отказался», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Стражи порядка помогли пенсионеру встать и добраться до дома, проводив его до подъезда, после чего связались с его родственниками и предупредили их о произошедшем.

В пятницу, 17 сентября, в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» выражена признательность росгвардейцам.

«Хотела поблагодарить молодых людей, которые довезли до дома моего дедушку. Ему стало плохо около «Стрелы», поднялось давление, и он упал. По его рассказу, остановились сотрудники Росгвардии и предложили свою помощь. Еще раз огромное вам спасибо», - написала кузнечанка.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Ну надо же, эти клоуны могут не только кошечек с деревьев снимать да студенток дубинками охаживать - они еще и на "подвиги" способны...

Гость||

"Тимуровцы"!

Гость||

Пьянь в комментариях опять...

Гость||

Вот зачем об этом писать , так должен ьыл поступить любой нормальный человек , а человек в форме обязан это сделать.

Имя: Гость
Комментарий:

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