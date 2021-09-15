Приют для бродячих животных в Кузнецке откроют в октябре

15.09.2021 | 08:26

В Кузнецке завершается ремонт здания, в котором будет располагаться приют для бродячих животных. Предполагается, что он откроется в октябре.

По словам главы администрации города Сергея Златогорского, мэрия готова разместить контракт на выполнение муниципального заказа. У чиновников есть предварительная договоренность с волонтерской организацией из Пензы.

«Хорошо, что общественное мнение перестраивается, появилось законодательство об ответственном отношении к животным», - отметил Златогорский. Его цитирует пресс-служба мэрии.

Объект будет рассчитан на 100 особей. Он будет располагаться в помещении на очистном сооружении водоканала.

«Нам денег выделяется примерно на 100 голов в год, которые мы изымем, прооперируем, полечим. Но они не решат всей проблемы. Проблема решится только при ответственном отношении жителей города к своим братьям меньшим», - утверждал Златогорский ранее.

Если хозяева будут отпускать собак, чтобы те гуляли за пределами домовладений, их станут отлавливать наравне с бродячими животными. Тогда мест в приюте не хватит.