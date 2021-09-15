Общество

Приют для бродячих животных в Кузнецке откроют в октябре

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В Кузнецке завершается ремонт здания, в котором будет располагаться приют для бродячих животных. Предполагается, что он откроется в октябре.

По словам главы администрации города Сергея Златогорского, мэрия готова разместить контракт на выполнение муниципального заказа. У чиновников есть предварительная договоренность с волонтерской организацией из Пензы.

«Хорошо, что общественное мнение перестраивается, появилось законодательство об ответственном отношении к животным», - отметил Златогорский. Его цитирует пресс-служба мэрии.

Объект будет рассчитан на 100 особей. Он будет располагаться в помещении на очистном сооружении водоканала.

«Нам денег выделяется примерно на 100 голов в год, которые мы изымем, прооперируем, полечим. Но они не решат всей проблемы. Проблема решится только при ответственном отношении жителей города к своим братьям меньшим», - утверждал Златогорский ранее.

Если хозяева будут отпускать собак, чтобы те гуляли за пределами домовладений, их станут отлавливать наравне с бродячими животными. Тогда мест в приюте не хватит.

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Гость||

Какие все трогательные в клетке когда

Гость||

прооперируем, полечим, закодируем. ППц

Гость||

Все эти приюты должны содержаться только на деньги меценатов и благотворительных организаций,а не на деньги налогоплательщиков.

Гость||

Ну так будь меценатом,какие проблемы?

Гость||

Гость писал(a):

прооперируем, полечим, закодируем. ППц
Закодируем-это ты про себя?Приходи, тебе там озверина вколят.

Гость||

распил бабла и только лишь

Гость||

Че,опять украли, кричи караул...

Гость||

Гость писал(a):

Ну так будь меценатом,какие проблемы?
Они мне в хрен не спёрлись. Сожрать могу,если сука молодая.

Гость||

Опыт зарубежных стран в этой области не даёт воровать,поэтому у России свой путь.

Гость||

Гость писал(a):

Ну так будь меценатом,какие проблемы?

Они мне в хрен не спёрлись. Сожрать могу,если сука молодая.

Ну так чего бухтишь тогда,сиди кури.

Имя: Гость
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