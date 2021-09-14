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Общество

В Пензе приставы арестовали автозаправочный комплекс

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Даже гавкающая свора охранников не способна остановить судебных приставов исполнителей. На автозаправочный комплекс они пожаловали после проведенных оперативно-разыскных мероприятий. По вывескам на колонках вычислили организацию-должника, которая не платит ни администрации Пензы по договору аренды, ни поставщикам энергетических ресурсов.

«Руководитель организации находится в розыске вместе с имуществом данной организации. Мерами розыска установлено нахождение заправочных станций. Кроме того, сам директор данной организации является злостным неплательщиком штрафов ГИБДД», - сообщила начальник межрайонного отделения УФССП России по области Вера Артемова.

Во время исполнительных действий на функционирующей заправке единственная сотрудница не смогла или не захотела пояснить, на кого работает. Приставы приступили к проверке имущественного положения.

«Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на данное имущество, предоставлены не были, в связи с чем принято решение о наложении ареста на имущество. Впоследствии при представлении подтверждающих документов он может обратиться в суд за исключением данного имущества из-под ареста», - пояснила Вера Артемова.

У организации-должника, по данным представителей службы судебных приставов, этот заправочный комплекс не единственный. На других также проведены исполнительные действия.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

"гавкающая свора охранников не способна"

Вот вы как про простой народ трудовой? Хорошо, охранники это запомнят.

Гость||

Тяжелая рука правосудия дотянулась до Дмитрия Полукарова - директора АО "Корпорация развития Пензенской области", буртасского мажора (его папа - вице-спикер Заксобра) и лучшего друга Сани и Дани.

За время его директорства в упомянутом "институте развития" накопленный убыток Корпорации составил около 170 млн рублей.

И ладно, если бы этими убытками были оплачены запущенные жизнеспособные инвестпроекты. Увы, но народные средства пошли на покрытие издержек от управленческой тупости и буртасской вороватости.

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