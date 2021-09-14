В Пензе приставы арестовали автозаправочный комплекс

14.09.2021 | 19:43

Даже гавкающая свора охранников не способна остановить судебных приставов исполнителей. На автозаправочный комплекс они пожаловали после проведенных оперативно-разыскных мероприятий. По вывескам на колонках вычислили организацию-должника, которая не платит ни администрации Пензы по договору аренды, ни поставщикам энергетических ресурсов.

«Руководитель организации находится в розыске вместе с имуществом данной организации. Мерами розыска установлено нахождение заправочных станций. Кроме того, сам директор данной организации является злостным неплательщиком штрафов ГИБДД», - сообщила начальник межрайонного отделения УФССП России по области Вера Артемова.

Во время исполнительных действий на функционирующей заправке единственная сотрудница не смогла или не захотела пояснить, на кого работает. Приставы приступили к проверке имущественного положения.

«Правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на данное имущество, предоставлены не были, в связи с чем принято решение о наложении ареста на имущество. Впоследствии при представлении подтверждающих документов он может обратиться в суд за исключением данного имущества из-под ареста», - пояснила Вера Артемова.

У организации-должника, по данным представителей службы судебных приставов, этот заправочный комплекс не единственный. На других также проведены исполнительные действия.