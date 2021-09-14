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Общество

В Неверкине любительницу быстрой езды могут оставить без машины

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47-летняя автолюбительница из Неверкинского района может остаться без машины из-за долгов.

«Женщина запустила свои финансовые дела, в связи с чем образовавшаяся задолженность в 264 тысячи рублей перешла для исполнения к судебным приставам», - пояснили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

К сельчанке имеют претензии налоговики, сотрудники ГИБДД (она нарушала скоростной режим, но не оплачивала штрафы за это) и кредиторы. В общем в ее отношении возбуждено 22 исполнительных производства.

Однако сельчанка не только не платит по счетам, но и пытается скрыться.

Приставы не смогли разыскать женщину, поэтому объявили в розыск ее машину - «Ладу-Приору» 2009 года выпуска.

«Автомобиль был установлен на территории региона и арестован. Теперь у должника есть время, чтобы не доводить до принудительной реализации: либо оплатить полностью сумму задолженности, либо долги покроют средства, вырученные за автомобиль», - добавили в пресс-службе.

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Гость||

Инцидент произошёл под Сергиевым Посадом. Троих мигрантов подозревают в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины. Накануне вечером возле администрации собрались около 200 местных жителей, которые потребовали наказать преступников и ликвидировать общежитие для мигрантов. Люди пожаловались также, что приезжие пристают к детям, и родители боятся отпускать подростков на улицу.

Об исчезновении пенсионерки стало известно 12 сентября. Женщина ушла в лес за грибами и не вернулась. Тело пропавшей было найдено рядом с железнодорожными путями.

Двое подозреваемых задержаны, третьего разыскивают полицейские.

Гость||

Что за пьянь опять ленту засоряет тут?

Имя: Гость
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