В Неверкине любительницу быстрой езды могут оставить без машины

47-летняя автолюбительница из Неверкинского района может остаться без машины из-за долгов.
«Женщина запустила свои финансовые дела, в связи с чем образовавшаяся задолженность в 264 тысячи рублей перешла для исполнения к судебным приставам», - пояснили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.
К сельчанке имеют претензии налоговики, сотрудники ГИБДД (она нарушала скоростной режим, но не оплачивала штрафы за это) и кредиторы. В общем в ее отношении возбуждено 22 исполнительных производства.
Однако сельчанка не только не платит по счетам, но и пытается скрыться.
Приставы не смогли разыскать женщину, поэтому объявили в розыск ее машину - «Ладу-Приору» 2009 года выпуска.
«Автомобиль был установлен на территории региона и арестован. Теперь у должника есть время, чтобы не доводить до принудительной реализации: либо оплатить полностью сумму задолженности, либо долги покроют средства, вырученные за автомобиль», - добавили в пресс-службе.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Инцидент произошёл под Сергиевым Посадом. Троих мигрантов подозревают в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины. Накануне вечером возле администрации собрались около 200 местных жителей, которые потребовали наказать преступников и ликвидировать общежитие для мигрантов. Люди пожаловались также, что приезжие пристают к детям, и родители боятся отпускать подростков на улицу.
Об исчезновении пенсионерки стало известно 12 сентября. Женщина ушла в лес за грибами и не вернулась. Тело пропавшей было найдено рядом с железнодорожными путями.
Двое подозреваемых задержаны, третьего разыскивают полицейские.