В Неверкине любительницу быстрой езды могут оставить без машины

14.09.2021 | 08:42

47-летняя автолюбительница из Неверкинского района может остаться без машины из-за долгов.

«Женщина запустила свои финансовые дела, в связи с чем образовавшаяся задолженность в 264 тысячи рублей перешла для исполнения к судебным приставам», - пояснили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

К сельчанке имеют претензии налоговики, сотрудники ГИБДД (она нарушала скоростной режим, но не оплачивала штрафы за это) и кредиторы. В общем в ее отношении возбуждено 22 исполнительных производства.

Однако сельчанка не только не платит по счетам, но и пытается скрыться.

Приставы не смогли разыскать женщину, поэтому объявили в розыск ее машину - «Ладу-Приору» 2009 года выпуска.

«Автомобиль был установлен на территории региона и арестован. Теперь у должника есть время, чтобы не доводить до принудительной реализации: либо оплатить полностью сумму задолженности, либо долги покроют средства, вырученные за автомобиль», - добавили в пресс-службе.