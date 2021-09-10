Общество

В Заречный захотели вернуть МРЭО ГИБДД

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В Заречном обсуждают вопрос возвращения МРЭО ГИБДД. Планируется, что сотрудник будет находиться в подразделении МФЦ на улице Литке, 29.

В настоящий момент жители закрытого города, желающие зарегистрировать машину или сдать экзамен на права, вынуждены обращаться в МРЭО в Пензе или Городище. Собственное МРЭО ГИБДД города ликвидировали в ноябре 2019 года в рамках оптимизации.

Ситуация зареченцев не устраивала, они не раз обращались к властям с просьбой вернуть в город службу. В итоге им пошли навстречу.

В прежнем виде инспекцию не станут возрождать, достаточно будет дежурства сотрудника. Рядом со зданием на улице Литке есть место для осмотра техники и нужные помещения.

Предполагается, что инспектор будет работать по графику.

«Теперь ждем решения от УВД. Если его примут, мы проведем необходимые работы», - цитирует портал «Заречье сегодня» главу города Олега Климанова.

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Гость||

Дайте им 10 сотрудников, чтобы в Пензу не ездили. Своих-то перебор.

Гость||

правильно!

мне надо очередной кривой авто оформить, там у них без проблем это делалось!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

вынуждены обращаться в МРЭО в Пензе или Городище
Пусть в Городище едут, в Пензе итак народу полно

Гость||

пусть по заречному и ездят, зачем они к людям то выезжают?

Гость||

за них Самокутяев заступился

Гость||

Эй, умники - люди-буртаские)), вам чего покоя не даёт это городок?!

Имя: Гость
Комментарий:

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