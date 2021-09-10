В Заречный захотели вернуть МРЭО ГИБДД

10.09.2021 | 14:16

В Заречном обсуждают вопрос возвращения МРЭО ГИБДД. Планируется, что сотрудник будет находиться в подразделении МФЦ на улице Литке, 29.

В настоящий момент жители закрытого города, желающие зарегистрировать машину или сдать экзамен на права, вынуждены обращаться в МРЭО в Пензе или Городище. Собственное МРЭО ГИБДД города ликвидировали в ноябре 2019 года в рамках оптимизации.

Ситуация зареченцев не устраивала, они не раз обращались к властям с просьбой вернуть в город службу. В итоге им пошли навстречу.

В прежнем виде инспекцию не станут возрождать, достаточно будет дежурства сотрудника. Рядом со зданием на улице Литке есть место для осмотра техники и нужные помещения.

Предполагается, что инспектор будет работать по графику.

«Теперь ждем решения от УВД. Если его примут, мы проведем необходимые работы», - цитирует портал «Заречье сегодня» главу города Олега Климанова.