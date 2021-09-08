В Пензе храм Адриана и Наталии отметил престольный праздник

08.09.2021 | 18:40

Храм Адриана и Наталии, построенный в Дальнем Арбекове 10 лет назад, отмечает своей престольный праздник. В день памяти святых мучеников, пострадавших за Христа, церкви преподнесены дары.

«Знаменательное событие, поскольку освещаются кивоты, в которых вложены иконы святых мучениц Дарии, Татианы, преподобного Романа Сладкопевца и святителя Феодора Ростовского», - сообщил настоятель храма Адриана и Наталии протоиерей Николай Грошев.

Божественную литургию в честь престольного праздника храма возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Святые мученики супруги Адриан и Наталия почитаются православными верующими как заступники и покровители семьи.

«Мне хотелось бы в сегодняшний день пожелать всем семейным парам благополучия, удачного воспитания детей и, наверное, такой же самоотверженной любви, которая была у Адриана и Наталии», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Данная церковь - фактически духовный центр всего Дальнего Арбекова. Это единственный храм в быстрорастущем микрорайоне. Глава Пензенской митрополии выразил надежду, что в ближайшее время на территории появится как минимум еще одно святое место.