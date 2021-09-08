Общество

В Пензе храм Адриана и Наталии отметил престольный праздник

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Храм Адриана и Наталии, построенный в Дальнем Арбекове 10 лет назад, отмечает своей престольный праздник. В день памяти святых мучеников, пострадавших за Христа, церкви преподнесены дары.

«Знаменательное событие, поскольку освещаются кивоты, в которых вложены иконы святых мучениц Дарии, Татианы, преподобного Романа Сладкопевца и святителя Феодора Ростовского», - сообщил настоятель храма Адриана и Наталии протоиерей Николай Грошев.

Божественную литургию в честь престольного праздника храма возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Святые мученики супруги Адриан и Наталия почитаются православными верующими как заступники и покровители семьи.

«Мне хотелось бы в сегодняшний день пожелать всем семейным парам благополучия, удачного воспитания детей и, наверное, такой же самоотверженной любви, которая была у Адриана и Наталии», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Данная церковь - фактически духовный центр всего Дальнего Арбекова. Это единственный храм в быстрорастущем микрорайоне. Глава Пензенской митрополии выразил надежду, что в ближайшее время на территории появится как минимум еще одно святое место.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

ЗАЧЕМ РЕЛИГИОЗНЫЕ НОВОСТИ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ,В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ?

Нет адептов и падают доходы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Данная церковь - фактически духовный центр всего Дальнего Арбекова.
Филармония,концертный зал,театр? Нет господа - церковь. Россия 21 век!!!

Гость||

Мода такая-считать себя верующим

Гость||

Гость писал(a):

Мода такая-считать себя верующим
И в какой партии ещё состоять?

Имя: Гость
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