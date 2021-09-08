В Пензе храм Адриана и Наталии отметил престольный праздник

Храм Адриана и Наталии, построенный в Дальнем Арбекове 10 лет назад, отмечает своей престольный праздник. В день памяти святых мучеников, пострадавших за Христа, церкви преподнесены дары.
«Знаменательное событие, поскольку освещаются кивоты, в которых вложены иконы святых мучениц Дарии, Татианы, преподобного Романа Сладкопевца и святителя Феодора Ростовского», - сообщил настоятель храма Адриана и Наталии протоиерей Николай Грошев.
Божественную литургию в честь престольного праздника храма возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Святые мученики супруги Адриан и Наталия почитаются православными верующими как заступники и покровители семьи.
«Мне хотелось бы в сегодняшний день пожелать всем семейным парам благополучия, удачного воспитания детей и, наверное, такой же самоотверженной любви, которая была у Адриана и Наталии», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Данная церковь - фактически духовный центр всего Дальнего Арбекова. Это единственный храм в быстрорастущем микрорайоне. Глава Пензенской митрополии выразил надежду, что в ближайшее время на территории появится как минимум еще одно святое место.
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