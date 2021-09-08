Депутаты гордумы проверили ремонт теплосетей на улице Луначарского

08.09.2021 | 13:47

В среду, 8 сентября, депутаты Пензенской городской думы проверили ход работ по ремонту теплотрассы на улице Луначарского в месте ее пересечения с Толстого.

В данный момент улица Луначарского частично открыта для проезда транспорта. Рабочие занимаются укладкой асфальта на участке, где дорожное полотно вскрывали.

Ремонт сетей одновременно ведут два подрядчика. Они начали укладку труб с разных сторон участка. Закончить работы намерены к 20 сентября. Благоустройство восстановят к 30-му.

Движение по перекрытой части улицы Толстого возобновится 1 октября.

Улицу Луначарского больше закрывать для проезда не планируют.

Депутат Юрий Зиновьев отметил, что в минувшем году Луначарского отремонтировали в рамках программы БКАД. Сейчас же все пришлось раскопать из-за ремонта теплосетей.

«Этого не должно быть. Надо это уже утверждать. Если надо будет, мы проект решения такой примем в думе», - подчеркнул Юрий Зиновьев.

Представитель «Т Плюс» сообщил, что на следующий год они вместе с администрацией города согласовали графики работ по БКАД. Подобного ремонта на сетях на улицах, где прошла реконструкция, больше не должно быть.

Участок на улице Луначарского самый сложный, там часто случаются порывы на теплосетях, из-за этого более двадцати ЦТП (тепловых пунктов, обслуживающих группу зданий. - Прим. ред.) оставались без ресурса.

Представитель «Т Плюс» также пояснил задержку с заключением контракта и ремонтом. Причина - скачки цен на металл.

«Мы сейчас законтрактовались с подрядчиками на три года. Поэтому, если все хорошо будет, мы начнем работы не в июне, а в апреле, после окончания отопительного сезона», - заявил он.

Гарантия на новые трубы - 30 лет. Через 25 лет участок пройдет экспертизу, которая подтвердит или опровергнет его безопасность. При положительном заключении замена сетей произойдет через 30-35 лет.

В 2022 году ремонт ожидает другой сложный участок - на улице Герцена.

Депутаты заинтересовались вопросом, сколько времени понадобится, чтобы заменить в Пензе все теплосети.

«Арифметика простая. У нас на балансе 130 километров магистральных сетей. В год мы кладем 5-6 километров. Получается, чтобы поменять, потребуется 20 лет. В текущем году мы меняем порядка 4 километров магистралей, в прошлом году было 6», - ответил представитель «Т Плюс».