Общество

На 11 канале появится новая рубрика «Будьте здоровы»

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1 сентября в утренней программе «Проснись и пой» состоится премьера рубрики «Будьте здоровы». Ведущие - Виктория Хачатурян и ее юная помощница Ангелина. Вместе они будут делиться всевозможными советами, касающимися самых разных сфер жизни человека.

«В этой рубрике можно будет узнать много нового и интересного о полезном питании, о правильном мышлении, о домашних средствах помощи при лечении различных недугов. И вообще, в принципе, она будет очень познавательная, обо всем: о здоровье, красоте и долголетии», - пояснила Виктория Хачатурян.

Большинство тем, которые будут затронуты в рубрике «Будьте здоровы», - это вопросы, волнующие самый широкий круг телезрителей. И не только взрослую, но и юную часть аудитории.

«Будьте здоровы и встречайте новый день с нами», - пожелала всем Ангелина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Здраасте, там уже есть такая рубрика, окститесь! Опять блатную фифу пристроили, тьфу!

Гость||

Доча Ангелима

Гость||

На детях гения, так сказать...

Имя: Гость
Комментарий:

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