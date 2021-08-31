На 11 канале появится новая рубрика «Будьте здоровы»

31.08.2021 | 20:23

1 сентября в утренней программе «Проснись и пой» состоится премьера рубрики «Будьте здоровы». Ведущие - Виктория Хачатурян и ее юная помощница Ангелина. Вместе они будут делиться всевозможными советами, касающимися самых разных сфер жизни человека.

«В этой рубрике можно будет узнать много нового и интересного о полезном питании, о правильном мышлении, о домашних средствах помощи при лечении различных недугов. И вообще, в принципе, она будет очень познавательная, обо всем: о здоровье, красоте и долголетии», - пояснила Виктория Хачатурян.

Большинство тем, которые будут затронуты в рубрике «Будьте здоровы», - это вопросы, волнующие самый широкий круг телезрителей. И не только взрослую, но и юную часть аудитории.

«Будьте здоровы и встречайте новый день с нами», - пожелала всем Ангелина.