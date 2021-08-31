На 11 канале появится новая рубрика «Будьте здоровы»

1 сентября в утренней программе «Проснись и пой» состоится премьера рубрики «Будьте здоровы». Ведущие - Виктория Хачатурян и ее юная помощница Ангелина. Вместе они будут делиться всевозможными советами, касающимися самых разных сфер жизни человека.
«В этой рубрике можно будет узнать много нового и интересного о полезном питании, о правильном мышлении, о домашних средствах помощи при лечении различных недугов. И вообще, в принципе, она будет очень познавательная, обо всем: о здоровье, красоте и долголетии», - пояснила Виктория Хачатурян.
Большинство тем, которые будут затронуты в рубрике «Будьте здоровы», - это вопросы, волнующие самый широкий круг телезрителей. И не только взрослую, но и юную часть аудитории.
«Будьте здоровы и встречайте новый день с нами», - пожелала всем Ангелина.
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Здраасте, там уже есть такая рубрика, окститесь! Опять блатную фифу пристроили, тьфу!