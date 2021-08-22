В Пензе состоялся традиционный заезд в честь праздника

22.08.2021 | 20:20

Матвей Бердников появился на свет, когда над правительственными зданиями уже более 10 лет развивался триколор.

Ярко-красный советский стяг студент аграрного университета видел только на картинках, в отличие от других участников этого заезда, тех, кто постарше. Молодой человек называет День государственного флага важнейшим событием в своей жизни.

«Я считаю этот праздник лично моим. Он для каждого жителя России. Каждый житель России должен относиться к этому празднику как ко второму дню рождения. Флаг - это образ России, с которым человек проходит всю свою жизнь», - высказал свое мнение Матвей.

Представители разных поколений собрались на Олимпийской аллее. Здесь в честь тридцатилетия одного из главных символов страны состоялся традиционный заезд на двухколесном транспорте.

Пензенцы в белых, синих и красных футболках сели на велосипеды, встали на ролики и самокаты.

«Здесь все про спорт, про здоровый образ жизни. Ну и главная тема, которую мы пытаемся донести, это, конечно, популяризация нашего государственного флага и воспитание чувства патриотизма у жителей нашего города и особенно у молодежи. Поэтому сегодня здесь так много молодых людей», - рассказала директор ЦПКиО имени В. Г. Белинского Елена Савельева.

Ровно в полдень яркая колона двинулась по Олимпийской аллее. По возвращении патриотичных приверженцев здорового образа жизни ждал праздничный концерт и розыгрыш призов.