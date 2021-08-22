В области в седьмой раз прошел фестиваль «Марсово поле»

22.08.2021 | 19:55

Кавалеристы и пешие стрелки против солдат германской армии. Враг не сдается, он занял удачную позицию, бойцам не удается подойти ближе.

В области состоялся 7-й военно-исторический фестиваль «Марсово поле». Он посвящен подвигу пензенцев из 45-й пехотной во время Первой мировой войны.

«Были сформированы четыре полка и одна артиллерийская бригада в Пензенской губернии из наших земляков. В 1915 году, когда германская армия наступала, а русская отступала, пензяки приняли на себя страшный удар, покрыли себя неувядаемой славой», - пояснил руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

«Аванпост» представил реконструкцию эпизода одного из боев.

В связи с пандемией «Марсово поле» в этом году проводили не масштабно: зрителей и фотографов больше, чем участников. Среди людей с камерами в руках выделялся Евгений Тузиков, он полностью соответствовал эпохе.

«Как может гражданский оказаться на поле боя Первой мировой войны? И пришла идея представить репортера», - дал разъяснения Евгений.

«Запомнил, что нельзя отступать и можно победить, даже если шансов нет на победу», - поделился впечатлением зритель фестиваля Максим Панин.

«Лошади оказались сегодня мало готовы к выстрелам. По задумке, мы должны были полностью делать атаку на окоп, на него заходить. Но после первого выстрела орудия две лошади ушли, близко не подходили. Это реалии тех времен, такое действительно могло быть», - рассказал член военно-исторического клуба «Авангард» Константин Иссинский.