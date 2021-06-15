Общество

Инцидент в «Строителе» случился через несколько дней после заезда

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Инцидент произошел в палате девочек 4-го отряда. В лагере они пробыли всего несколько дней - заезд состоялся 7 июня. Но времени оказалось достаточно, чтобы ребята почувствовали свободу и начали увлекаться довольно опасными играми.

Немногим позже после публикации в соцсети страница была удалена, а в лагерь нагрянули представители разных ведомств и служб.

«По поручению прокуратуры области прокуратура Городищенского района проводит проверку организации воспитательной и профилактической работы в детском загородном оздоровительном лагере «Строитель», а также условия воспитания в семьях девочек, отдыхающих в этом лагере, 2007-2009 годов рождения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели беседы с отдыхающими в лагере детьми.

«Установлено, что, просмотрев подобный ролик в интернете, они решили попробовать применить друг к другу удушающие приемы и ощутить на себе их последствия. Подростки подтвердили, что их никто не заставлял и не принуждал этого делать», - озвучила итоги работы начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

У лагеря «Строитель» была хорошая репутация. Многие дети горят желанием поехать именно сюда, путевки всегда разлетались вмиг.

Лагерь - подведомственное учреждение городского управления образования. По информации, которая размещена на официальном сайте мэрии, инцидент произошел перед ужином. Когда отряд оформлял плакат в холле, дети периодически отлучались в комнаты за фломастерами и ножницами.

«Городищенским межрайонным следственным отделом для проверки всех обстоятельств произошедшего следственным путем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», - заключила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Лагерь - подведомственное учреждение городского управления образования.
Сколько у министра образования было "последних" китайских предупреждений?

Гость||

Суд без объяснений засекретил дело экс-губернатора Пензенской области Белозерцева

Басманный суд Москвы засекретил дело бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. С чем связан запрет на публикацию материалов, неизвестно.

Гость||

Гость писал(a):

Басманный суд Москвы засекретил дело бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. С чем связан запрет на публикацию материалов, неизвестно.
Тогда понятно, куда пошли 500 миллионов.

Гость||

Они отлучались за фломастерами и ножницами. НОЖНИЦЫ аааааааааа!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Басманный суд Москвы засекретил дело бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. С чем связан запрет на публикацию материалов, неизвестно.
Я всегда верил,что И.А. коммунист-политработник выполнял задание государственной важности и для этого был внедрён... Представьте как ему было тяжело все эти годы!!! Завтра апелляция и на свободу,с чистой совестью.

Гость||

Попали дети под раздачу, как та девочка с репостом в ВК, эктрим-м им уже навесили? А чинки воруют в открытую-и никаких дел! И шкафы по 700 тыщ.- это норма, и липы сажать по мильёну-одно благо для людей! Деньги-то идут в карманы кристально честным "слугам народа"из едра, а не каким-то там сиротам подрзрительным!

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