Инцидент в «Строителе» случился через несколько дней после заезда

15.06.2021 | 18:01

Инцидент произошел в палате девочек 4-го отряда. В лагере они пробыли всего несколько дней - заезд состоялся 7 июня. Но времени оказалось достаточно, чтобы ребята почувствовали свободу и начали увлекаться довольно опасными играми.

Немногим позже после публикации в соцсети страница была удалена, а в лагерь нагрянули представители разных ведомств и служб.

«По поручению прокуратуры области прокуратура Городищенского района проводит проверку организации воспитательной и профилактической работы в детском загородном оздоровительном лагере «Строитель», а также условия воспитания в семьях девочек, отдыхающих в этом лагере, 2007-2009 годов рождения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели беседы с отдыхающими в лагере детьми.

«Установлено, что, просмотрев подобный ролик в интернете, они решили попробовать применить друг к другу удушающие приемы и ощутить на себе их последствия. Подростки подтвердили, что их никто не заставлял и не принуждал этого делать», - озвучила итоги работы начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

У лагеря «Строитель» была хорошая репутация. Многие дети горят желанием поехать именно сюда, путевки всегда разлетались вмиг.

Лагерь - подведомственное учреждение городского управления образования. По информации, которая размещена на официальном сайте мэрии, инцидент произошел перед ужином. Когда отряд оформлял плакат в холле, дети периодически отлучались в комнаты за фломастерами и ножницами.

«Городищенским межрайонным следственным отделом для проверки всех обстоятельств произошедшего следственным путем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», - заключила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.