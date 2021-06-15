Фестиваль «Лугофест» станет традиционным

15.06.2021 | 17:26

«Лугофест - Жилая природа» - звучное название фестиваля в минувшие выходные привлекло пензенцев на большую площадку ЖК «Лугометрия».

Выбранное место как нельзя лучше подошло для проведения масштабных общегородских мероприятий. Организаторы получили множество откликов от участников и гостей фестиваля, которые отметили слаженную работу всей команды. В итоге было принято решение, что фестиваль «Лугометрия - Жилая природа» станет ежегодным.

Среди участников были коллективы из разных регионов России.

«Фестиваль получился очень разнообразный как по стилю, так и по формату, как наша большая многонациональная страна!» - отметил на открытии депутат Законодательного собрания Пензенской области Алексей Марьин. Его слова приводит пресс-служба регионального Заксобра. Алексей Владимирович с сыном Дмитрием приняли участие в концертной программе.

Активный творческий отдых на природе всей семьей стал главной особенностью фестиваля. Простор для творчества, простор для отдыха, простор для жизни - вот что такое «Лугофест - Жилая природа».

«Здорово, что можно было просто расслабиться и спокойно посидеть, погулять, пообщаться»; «Нашему городу очень не хватает вот таких непафосных фестивалей на природе, где можно детям побегать от души, побеситься на свежем воздухе под классную музыку, покататься на лошадках», - написали пользователи в социальных сетях.

«Название фестиваля - «Лугофест - Жилая природа» символично. Наша основная позиция как компании-застройщика - сохранять природный ландшафт и адаптировать его для жизни людей, развивать социальную среду, не забывая об экологии. Эти идеи заложены в проект жилого комплекса «Лугометрия», который в скором будущем появится в данном микрорайоне. Эти ценности мы хотим донести на площадках и локациях фестиваля», - подчеркнул директор по маркетингу и продвижению группы компаний «Территория жизни» Микаил Намазов.

ГК «Территория жизни», крупнейший застройщик региона, учитывает в своих проектах интересы жителей. Людям в городской среде часто не хватает спокойствия, радости, социального комфорта и природной энергетики. «Территория жизни» дарит это новоселам своего жилого комплекса.

ЖК «Лугометрия» - уникальный проект для пензенского региона, самодостаточный «город в городе»: комфортная территория для жизни и эстетика природных ландшафтов, продуманные планировки и отделка «Все включено».

Совсем недавно «Лугометрия» была высоко оценена на общероссийском конкурсе UrbanAwards, став одним из пяти финалистов в номинации «Самый инвестиционно привлекательный проект».

Подробную информацию о жилом комплексе «Лугометрия» и работе группы компаний «Территория жизни» можно найти на сайтах лугометрия.рф и территорияжизни.рф.