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Общество

В Каменке каждый «Субботний вечер» посвящен 70-летию города

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Снова суббота в Каменке стала концертным днем. В центральном городском парке звучала музыка, пели и танцевали местные артисты.

Название у праздника простое - «Субботний вечер». Начинается он еженедельно на протяжении всего лета. Впервые это случилось 10 лет назад. В 2020 году из-за ограничительных мер полюбившиеся местным жителям встречи стартовали лишь в августе.

«Всегда приятно тут находиться, в нашем родном парке. Здесь всегда интересные мероприятия, которые дают заряд эмоций на целую неделю», - рассказала жительница Каменки Наталья Аникина.

Этим летом все субботние вечера, как и многие другие, в Каменке посвящают юбилею города. В 2021-м ему исполнилось 70.

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Они там счастливые,и про ковид не ведают. Может и власть ишо советская,коли гулянки и пляски кажный выходной?

Гость||

Гость писал(a):

Они там счастливые,и про ковид не ведают. Может и власть ишо советская,коли гулянки и пляски кажный выходной?
Сиди дома со своим барановирусом до конца дней и не высовывайся!!! ахахахаха

Гость||

Победили ковид ?

Гость||

...Может и власть ишо советская... Хочу в Каменку!

Имя: Гость
Комментарий:

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