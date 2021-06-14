В Каменке каждый «Субботний вечер» посвящен 70-летию города

14.06.2021 | 20:30

Снова суббота в Каменке стала концертным днем. В центральном городском парке звучала музыка, пели и танцевали местные артисты.

Название у праздника простое - «Субботний вечер». Начинается он еженедельно на протяжении всего лета. Впервые это случилось 10 лет назад. В 2020 году из-за ограничительных мер полюбившиеся местным жителям встречи стартовали лишь в августе.

«Всегда приятно тут находиться, в нашем родном парке. Здесь всегда интересные мероприятия, которые дают заряд эмоций на целую неделю», - рассказала жительница Каменки Наталья Аникина.

Этим летом все субботние вечера, как и многие другие, в Каменке посвящают юбилею города. В 2021-м ему исполнилось 70.