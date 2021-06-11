В Пензенской области отметили 30-летие службы занятости

11.06.2021 | 16:05

В пятницу, 11 июня, в Центре культурного развития торжественно отметили 30-летие государственной службы занятости и системы социальной защиты населения Пензенской области.

За это время сотрудники службы помогли найти работу более чем 800 000 человек. Сейчас около 420 000 жителей региона получают 98 различных видов социальной помощи.

Врио губернатора Олег Мельниченко, выступая перед собравшимися, поблагодарил их за колоссальный труд.

«Ключевое слово в названии вашей службы - «защита», потому что люди, попавшие в самые трудные жизненные ситуации, приходят со своими проблемами именно к вам, под вашу защиту и ответственность. Спасибо вам за добросовестную работу», - обратился он к публике.

Олег Мельниченко подчеркнул, что в 2020 году, когда началась пандемия и, как следствие, экономический кризис, на службу соцзащиты и занятости населения легла особая нагрузка, с которой сотрудники с честью справились.

Для более активного решения возникших проблем с безработицей в августе 2020 года на Юбилейной площади в Пензе состоялась областная ярмарка вакансий, в которой приняли участие представители более 90 предприятий и организаций региона. В таком формате она проходила впервые.

Представители предприятий и кадровых агентств презентовали посетителям карьерные возможности, рассказывали о программах для молодых специалистов. Сотрудники службы занятости населения проводили для желающих тренинги - инструктировали, как составлять резюме, проходить собеседование.

Кроме того, для гостей организовали консультации по регистрации в качестве самозанятого и мерам государственной поддержки этой категории граждан.

Трудоемкая работа принесла свои плоды. Только в Пензе за 2020 год были признаны безработными 23 034 человека. 73,5% граждан удалось трудоустроить.

«Вы и врачи сумели оперативно организовать адресную помощь нуждающимся семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам. Трудоустроили порядка 35 000 граждан, решили десятки тысяч вопросов, поступивших на горячие линии», - напомнил врио главы региона.

За многолетний добросовестный труд, высокие показатели в профессиональной деятельности Олег Мельниченко вручил соцработникам и ветеранам службы нагрудные памятные знаки и почетные грамоты губернатора, пожелал счастья и семейного благополучия, здоровья и успехов в профессиональной деятельности, уточнили в пресс-службе регионального правительства.