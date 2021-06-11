Общество

В Пензенской области отметили 30-летие службы занятости

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В пятницу, 11 июня, в Центре культурного развития торжественно отметили 30-летие государственной службы занятости и системы социальной защиты населения Пензенской области.

За это время сотрудники службы помогли найти работу более чем 800 000 человек. Сейчас около 420 000 жителей региона получают 98 различных видов социальной помощи.

Врио губернатора Олег Мельниченко, выступая перед собравшимися, поблагодарил их за колоссальный труд.

«Ключевое слово в названии вашей службы - «защита», потому что люди, попавшие в самые трудные жизненные ситуации, приходят со своими проблемами именно к вам, под вашу защиту и ответственность. Спасибо вам за добросовестную работу», - обратился он к публике.

Олег Мельниченко подчеркнул, что в 2020 году, когда началась пандемия и, как следствие, экономический кризис, на службу соцзащиты и занятости населения легла особая нагрузка, с которой сотрудники с честью справились.

Для более активного решения возникших проблем с безработицей в августе 2020 года на Юбилейной площади в Пензе состоялась областная ярмарка вакансий, в которой приняли участие представители более 90 предприятий и организаций региона. В таком формате она проходила впервые.

Представители предприятий и кадровых агентств презентовали посетителям карьерные возможности, рассказывали о программах для молодых специалистов. Сотрудники службы занятости населения проводили для желающих тренинги - инструктировали, как составлять резюме, проходить собеседование.

Кроме того, для гостей организовали консультации по регистрации в качестве самозанятого и мерам государственной поддержки этой категории граждан.

Трудоемкая работа принесла свои плоды. Только в Пензе за 2020 год были признаны безработными 23 034 человека. 73,5% граждан удалось трудоустроить.

«Вы и врачи сумели оперативно организовать адресную помощь нуждающимся семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам. Трудоустроили порядка 35 000 граждан, решили десятки тысяч вопросов, поступивших на горячие линии», - напомнил врио главы региона.

За многолетний добросовестный труд, высокие показатели в профессиональной деятельности Олег Мельниченко вручил соцработникам и ветеранам службы нагрудные памятные знаки и почетные грамоты губернатора, пожелал счастья и семейного благополучия, здоровья и успехов в профессиональной деятельности, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Теперь без корпоративов?

Гость||

Хорошо бы построить на Вяди атомную электростанцию. Водохранилище расчистсть, углубить. Весь район до Чемодановки - превратить в город-спутник Пензы, атомград. Построить также пару новых мостов через Суру, железнодорожную ветку из Селиксы до Бессоновки-Вазерков. Вот это будед занятость!

Гость||

так что с Майоровой? начальство увидело ее подлинное лиццо?

Гость||

Это в этой организации после прошлого праздника одного не досчитались?

Гость||

И у меня праздник сегодня ответ прислали мне из прокуратуры ЦЗН 11000 не доплатил когда я у них стоял после увольнения на учете как безработный. Прокурору написал и я оказался прав. Сегодня ответ пришел и деньги на карту скинули. Эх и озорники эти работнички ЦЗН.

Гость||

30 лет безделия и просиживания на шее у народа! Чему тут радоваться?!

Гость||

Гость писал(a):

Теперь без корпоративов?
Да как же, отмечают.

Гость||

Гость писал(a):

Да как же, отмечают.
Ну вы там это, поосторожней. Если что, такси и домой. Хватит уже.

Гость||

Наравне с пензастатлм самая бесполезная служба в городе. Трутни

Гость||

Пензастат точно трутни цз тоже присоски, как пиро в образовании, стая бесполезных чинков и прочий мусор

Гость||

Эта организация - позор нашей страны

Гость||

Праздник всех прислужников так называемого класса работодАтелей.

Точнее - HEAD HUNTERов, которые, пользуясь масштабной безработицей населения, снимают пенки...

Например, меня там после сокращения должности технического директора так оборжали, хором, дескать, "...ты чё, дед, припёрся...мы даже 30-летним работу найти не можем...", что мне уже как лет 5 остаётся молиться за них, а как они будут работать с дожившими до 65???

И какими словами они будут с порога приветствовать пришедших к ним единомышленников Егора Кузьмича Лигачёва, сказавшго на своё 70-летие: "ЧЕРТОВСКИ ХОЧЕТСЯ ПОРАБОТАТЬ!"

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Теперь без корпоративов?
Да как же,

> отмечают.

До смертоубийства дошло?

Гость||

мне довелось быть там за свою жизнь два раза, по некомпентентности иных бюрократных крыс. я надеюсь вас упразднуют, как службу. толку от вас ноль.

Гость||

зато выезжают оттуда фифы на "крузаках", вот и думай

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Имя: Гость
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