В области нашли нарушения при установлении тарифов на перевозки

07.06.2021 | 10:19

В Пензенской области выявили нарушения в сфере транспортного обслуживания населения. Их обнаружили прокуроры Мокшанского района и Кузнецка, а также Каменский межрайонный прокурор.

«В нарушение требований федерального законодательства, а также условий государственных контрактов перевозки по межмуниципальным маршрутам (по регулируемым тарифам) осуществлялись с нарушением установленного порядка ценообразования», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова,

В регионе отсутствовали тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам, подлежащие утверждению управлением по регулированию тарифов и энергосбережению.

По результатам проверок в адрес перевозчиков были внесены представления. В отношении трех руководителей предприятий возбудили административные дела о нарушении порядка ценообразования.

«В настоящее время акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к административной ответственности, принимаются меры к установлению тарифов», - подчеркнула Светлана Артамонова.

Прокуратура контролирует работу по устранению нарушений.