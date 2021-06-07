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Общество

В области нашли нарушения при установлении тарифов на перевозки

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В Пензенской области выявили нарушения в сфере транспортного обслуживания населения. Их обнаружили прокуроры Мокшанского района и Кузнецка, а также Каменский межрайонный прокурор.

«В нарушение требований федерального законодательства, а также условий государственных контрактов перевозки по межмуниципальным маршрутам (по регулируемым тарифам) осуществлялись с нарушением установленного порядка ценообразования», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова,

В регионе отсутствовали тарифы на перевозки по межмуниципальным маршрутам, подлежащие утверждению управлением по регулированию тарифов и энергосбережению.

По результатам проверок в адрес перевозчиков были внесены представления. В отношении трех руководителей предприятий возбудили административные дела о нарушении порядка ценообразования.

«В настоящее время акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к административной ответственности, принимаются меры к установлению тарифов», - подчеркнула Светлана Артамонова.

Прокуратура контролирует работу по устранению нарушений.

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Гость||

а дальше,что.как было так и будет......

Гость||

А по троллейбусному делу прокуратура не хочет возбудиться?

Гость||

Гость писал(a):

А по троллейбусному делу прокуратура не хочет возбудиться?
Пиши ВРИО губернатора, на этом сайте никто жалобы не читает.

Гость||

Не кому дела нет до тарифов ,так видимость вроде что то делают . Тарифы все завышены в разы и по транспорту у всяких дилижансов и по ЖКХ и по мусору и по ХАПремонту . А потом говорят область вымирает .....не при их ли непосильной помощи - работы нет зарплаты мизер ,а хапать им надо .

Гость||

Ну нашли и что дальше???Неужели понизят проезд для деревенских?Они и так перестали с такими тарифами ездить в Пензу..просто очень дорого.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

принимаются меры к установлению тарифов
Это чего опять проезд подорожает?

Гость||

Гость писал(a):

А по троллейбусному делу прокуратура не хочет возбудиться?
Они уже там кипятком писяются - выгнали наверное весь подвижной состав на линии. То не одного троллейбуса и разговоры о нерентабельности и вообще полного отказа от рогатых экологичных машин, а тут вон оказывается и троллейбусы есть и спрос на них не спадает, все битком катаются.

Имя: Гость
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