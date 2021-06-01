Пензенцев приглашают на фестиваль «#Лугофест - Жилая природа»

01.06.2021 | 10:36

12 и 13 июня в ЖК «Лугометрия» пройдет двухдневный фестиваль «#Лугофест - Жилая природа», приуроченный ко Дню России.

Два дня пензенцы смогут отдыхать и отмечать праздник на открытой площадке, проводить его на жилой природе вместе с семьей или друзьями. Для гостей будет организован фуд-корт и большая игровая зона. Также оба дня будет работать выставка трофи-техники пензенского клуба внедорожников «Бизон».

С собой можно будет взять палатку или просто плед. Для любителей туризма организуется палаточный лагерь.

В первый день фестиваля, 12 июня, приготовленный для гостей шашлык длиной 104 метра побьет рекорд 2019 года. Также в этот день будет организован конкурс на лучший рецепт шашлыка.

Захватывающим зрелищем станут реконструкция исторических сражений и бои на тямбарах, презентации национальных культурных автономий и большой праздничный концерт.

Любители живописи смогут попробовать себя в роли художников и порисовать на открытом воздухе. Вечером всех ждет кавер-фестиваль, кинотеатр под открытым небом и праздничный салют.

Второй день, 13 июня, станет настоящим праздником спорта. Для взрослых и детей пройдут мастер-классы и развлекательная программа с конкурсами, танцами и подарками. Вместе с пензенской федерацией ММА на средства президентского гранта будет организована мегазарядка. Желающие также смогут принять участие в конкурсе по запуску воздушных змеев.

Фестиваль продолжится концертом бардовской песни в исполнении как любителей, так и известных мастеров. А вечером на сцене выступит группа «Мариванна» и состоится дискотека.

Пензенцев и гостей города ждут 12-13 июня с 12:00 до 23:00 в жилом комплексе «Лугометрия» на улице Ульяновской, 91а (напротив ТЦ «Вектор-Мега», 624-й километр трассы М5). Для транспортной доступности организованы трансферы от магазина «Океан» и от офиса продаж ГК «Территория жизни» (ул. Генерала Глазунова, 7). Вход на фестиваль бесплатный.