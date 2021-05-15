Общество

Пензенцы четвертый год противостоят строительству высотки

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Восстановить справедливость пытаются пензенцы, отвоевывая право на Цветной бульвар. Четверть века назад он планировался между домом № 17 на улице 8 Марта и № 16 на Малой Бугровке.

Сейчас участок обнесен оградой. Здесь планируют возвести многоэтажку.

«Нет чтоб здесь построить парк! Живые люди, дети отдыхать будут», - рассудил житель дома № 19 на ул. 8 Марта Валерий Ионов.

«Насколько соблюдены санитарные нормы по строительству предполагаемого дома? Всего 300 метров до соседнего!» - указала жительница дома № 17 на ул. 8 Марта Елена Новикова.

В 2017 году жители узнали, что участок муниципальной земли намерены освоить. Люди запротестовали: расстояние между зданиями слишком мало, коммуникации старые, нагрузку не выдержат.

На одном из приемов у представителей власти в 2018-м группу активистов обнадежили.

«С помощью «Гражданпроекта» разработали проект, подали заявку в администрацию города Пензы с целью получения разрешения на строительство. Оттуда предоставлен письменный отказ: проект пока не соответствует действующим нормам», - сообщил тогда заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Прошло три года, явились рабочие, установили ограждение и бытовки. В пресс-служба мэрии прокомментировали: администрация пыталась расторгнуть договор аренды и вернуть участок, но суд не нашел оснований.

Противники застройки сдаваться не намерены. Активисты из дома № 16 на Малой Бугровке располагают фактами нарушения границ.

«По решению суда отменено межевание. А поскольку отменено межевание соседнего участка, сразу возникает вопрос о спорности и соответствии его границ, где ведут застройку», - рассказал житель дома Дмитрий Горюнов.

Суды продолжатся. За прошедшие годы удалось добиться лишь изменения проекта. Сначала хотели возвести 16-этажную высотку, теперь в планах - 10-этажка с подземным паркингом.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Там всегда загаженый жителями пустырь,а дом нужен!

Постройте для детей сирот и переселенцев...

Гость||

Пару мешков гексагена и нет высотки

Гость||

Модераторы! Комент 18:26 необходимо передать в ФСБ.

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