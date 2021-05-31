«Дамате» внедрила в регионе технологию агроскаутинга

31.05.2021 | 14:58

Специалисты группы компаний «Дамате» начали использовать в своей работе технологию агроскаутинга. Это специальное мобильное приложение для мониторинга полей в автоматизированном режиме.

Технология агроскаутинга – это система независимого контроля состояния развития культур в сельхозпроизводстве. Ее широко используют ведущие предприятия АПК во всем мире.

С помощью данного метода специалисты в течение года проведут более 500 аудитов на полях «Дамате», общая площадь которых составляет 23 тыс. га. После получения результатов будут разработаны рекомендации по корректирующим действиям, что поможет компании получить запланированный урожай.

Данный компонент современного цифрового сельского хозяйства нужен и в период вегетации растений. Специалисты проведут мониторинг основных фаз развития посевов озимой и яровой пшеницы, подсолнечника и гороха на общей площади, превышающей 23 тыс. га. С помощью агроскаутинга осмотрят посевы в 7 районах присутствия «Дамате»: Нижнеломовском, Наровчатском, Вадинском, Спасском, Колышлейском, Пачелмском и Мокшанском.

Агроскаутинг - часть системы «точного земледелия», которую компания планомерно внедряет уже в течение нескольких лет. Технология полезна и применима на любом этапе растениеводческих работ: подготовки почвы, внесения удобрений, сева, вегетации и уборки. С ее помощью специалисты «Дамате» фиксируют и анализируют, как развиваются культуры, имеются ли сорные растения, болезни, вредители.

Компания создала многолетнюю историю своих полей с фотофиксацией, описанием и отчетностью. Специалисты отдела растениеводства накапливают и анализируют эту информацию в специальных программах для ПК. Оцифрованные данные необходимы, чтобы вовремя выявлять и решать проблемы, делать прогнозы развития растений и урожайности с учетом особенностей полей в каждом из районов области. Корректировка возможна как на этапе планирования, так и во время проведения полевых работ.

Благодаря современной технологии «Дамате» оперативно контролирует качество выполнения агроопераций, выявляет ошибки в производственном цикле, своевременно исправляет их. Агроскаутинг, кроме того, позволяет организовать эффективную и быструю коммуникацию между руководителями и агрономами.

Растениеводство является важным элементом вертикальной интеграции бизнеса ГК «Дамате». На сегодняшний день в банке сельскохозяйственных земель компании находится более 77 тыс. га в регионах присутствия, общий земельный фонд превышает 98 тыс. га.