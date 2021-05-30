В Пензе определился победитель конкурса школьных музеев

30.05.2021 | 17:10

Заочный этап позади, и школьники встретились лицом к лицу. В финал регионального конкурса музеев учебных заведений смогли прорваться семь команд.

Изначально жюри просмотрело более тридцати работ в формате презентации, видеороликов или рассказов. Заявлялись ребята как из Пензы, так и из районов области. Но в финальную часть прошли лишь представители столицы Сурского края.

«Обращали внимание на подачу информации, как дети презентуют свои музеи, на насыщенность экспонатами самого музея, на работу, которая ведется внутри музея, чтобы не в какие-то памятные даты открывались двери, на краеведческую работу», - рассказал руководитель музея молодежи Олег Машин.

Максим Красичков учится в кадетской школе. Историю своего музея и каждого экспоната знает досконально, тем более что многие из них попали в хранилище благодаря молодому человеку и его товарищам.

«Разные глиняные горшки и так далее. Мы их находим во время летних экспедиций. У нас экспедиции проходят каждый год по Пензенской области, не проходили только в 2020-м в связи с коронавирусом. Также у нас есть экспонаты, посвященные Великой Отечественной войне. Это разные предметы или информация о родственниках наших учеников», - поделился Максим.

Конкурс традиционный, однако каждый год участники удивляют жюри. В 2021-м комиссия распределяла места несколько часов. В итоге победителя выбрали единогласно.

«Первое место - кадетская школа № 7», - озвучил Олег Машин.