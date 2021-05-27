Звезды эстрады и телевидения поздравили 11 канал с 25-летием

27.05.2021 | 18:07

25 лет назад Пенза узнала, что бывает и другое телевидение - не государственное и не идеологической направленности, к которому привык советский зритель, а народное, с героями репортажей, живущими не где-то далеко в столице, а рядом, в соседнем подъезде, работающими на одном предприятии, сидящими за партами в школе через дорогу, продающими хлеб в магазине у дома…

Таким увидели пензенцы 11 канал. Он как глоток свежего воздуха ворвался в утренний эфир 27 мая 1996-го и разбудил своими позывными всю область.

Молодые ведущие, новые лица, неожиданные передачи, рубрики - все это было одновременно и непривычно, и привлекательно. Аудитория уже давно соскучилась по чему-то нестандартному, и 25 лет назад 11 канал дал это своему зрителю.

Многие из программ, появившиеся в конце 90-х, существуют и теперь. Одна из них - «Супермаркет».

«Я надеюсь, что 25 лет - это не конец. Я надеюсь еще пару годков поработать - правда, теперь уже в статусе мирового рекордсмена по количеству выходов в эфир. Этот рекорд мы установили, каждый год его бьем сами у себя. Конечно, это вся моя жизнь, можно сказать. Что было до этого - была разминка», - отметил автор и ведущий программы «Супермаркет» Владимир Вишневецкий.

Как и у каждого ребенка, есть свои родители и у 11 канала. Его отец-основатель - Леонид Чернев, неординарная личность с творческими и организаторскими талантами, который создал уникальную для Пензенской области телерадиокомпанию «Наш дом». Пожалуй, большую часть своей души он вкладывал именно в 11-й.

«Большое спасибо Леониду Евгеньевичу Черневу, которого мы все называем своим учителем и своим ориентиром. Я думаю, многие сегодня, кто работает на 11 канале, в других медиахолдингах и в других структурах, помнят о нем и понимают, что именно он многим из нас дал путевку в жизнь», - рассказала экс-ведущая программы «Наши новости» Наталья Наземнова.

«Некоторые популярные сегодня федеральные телеведущие когда-то начинали на маленьком региональном канале «Наш дом» (город Пенза)», - заявила член Академии российского телевидения Яна Чурикова.

Свою телевизионную карьеру на 11-м начали Тимур Родригез, Павел Воля, Мария Ситтель, Евгений Рожков, украшающие теперь федеральные каналы.

«Четверть века, 25 лет, с ума сойти! Я очень рад, что был с вами в самом начале. Да, было сложно, но невероятно интересно. Я желаю вам процветания, всегда чувствовать, чего хочет зритель, и в то же время всегда его удивлять», - сообщил телеведущий Евгений Рожков.

Популярность 11 канала подтверждают многочисленные награды престижных всероссийских фестивалей и конкурсов. «ТЭФИ», «Большая цифра», «Включайся!» - это лишь малая часть заслуженного признания со стороны корифеев медиасообщества страны.

Но все-таки главное - любовь зрителей. Именно она позволила «Нашему дому» приобрести статус общедоступного муниципального канала и выиграть в этом году 22 кнопку.

11-й идет в ногу со временем. Одним из первых в регионе он перешел на цифровое вещание, а потом и на трансляцию программ в формате Full HD.

«Поздравление 11 каналу с 25-летием от 60-летнего: чтобы вы 60 лет работали, желаю удачи, процветания, профессионализма, всего самого хорошего. С праздником!» - не оставил без внимания радостное событие певец Сергей Пенкин.

В эфире «Нашего дома» - более 85% отечественного контента, 50% передач связаны с Пензой и областью.

«На телевидении время проходит быстро, оно летит: события, поиски, преодоление. Благодарю всех, кто был и есть с нами в этом постоянном движении, кто помогал и помогает делать прекрасные добрые и нужные программы», - подвела итог генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

25 лет 11 канал живет и развивается вместе с пензенцами. Из XX века он сделал уверенный шаг в XXI и продолжает идти по выбранному пути объективного и беспристрастного информирования, разностороннего просвещения и развлечения всех категорий телезрителей города и области.