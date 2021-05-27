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Общество

Пензенские старшеклассники приняли участие в военно-спортивных сборах

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Армейский лагерь раскинулся под Пензой. Здесь постигают военную науку будущие солдаты. Десятки старшеклассников облачились в камуфляж и взяли в руки оружие.

Воспитанников 9-10-х классов объединили военно-спортивные сборы «Пять дней в армии». Под присмотром экспертов из пензенского артинститута парни занимаются на нескольких площадках.

«Я учусь в Мичуринской школе, которая находится в Пензенском районе. Приехал сюда, потому что нас избрали - двоих из нашей школы. Мне нравятся военно-спортивные соревнования, я постоянно в них участвую. Это обязательно пригодится нам в жизни и в армии прямо очень сильно поможет», - отметил участник военно-спортивных сборов Максим Щербаков.

Кроме сборки-разборки автомата Калашникова и снаряжения магазина, школьников ждут занятия по самообороне, соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, стрельба из пневматической винтовки.

«Кто лучше всех пройдет все этапы, будет рекомендован для участия в юнармейском оборонно-спортивном лагере «Гвардеец» Приволжского федерального округа, который будет проводиться в городе Пензе в августе», - рассказал руководитель регионального центра военно-патриотического воспитания Юрий Краснов.

Соревнования организуют на базе артинститута.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

центра военно-патриотического воспитания
Воспитание патриотизма на фоне повальной коррупции...

Гость||

Это и есть основа идеологии нынешней власти.

Имя: Гость
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