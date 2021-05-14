Общество

Названа ежемесячная сумма, нужная жителям Пензы для счастья

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Жители 541 населенного пункта России назвали ежемесячные суммы дохода, которые позволят ощутить счастье. Опрос провел портал SuperJob в период с 14 апреля по 10 мая.

Лидером по финансовым аппетитам стали москвичи: им для полного счастья нужно ежемесячно 224 тысячи рублей. За ними следуют жители Владивостока (200 тысяч) и Ростова-на-Дону (195 тысяч). Санкт-Петербург со 183 тысячами занял 4-ю строчку рейтинга.

Пенза заняла 28-е место среди 37 городов-миллионников и полумиллионников (в первых опрашивались по 1 000 человек, во вторых - по 500). Пензенцам для счастья достаточно заработка в 152 тысяч рублей ежемесячно.

В 2018 году этот показатель в Пензе был равен 128 тысячам, в 2019-м снизился до 125 тысяч, в 2020-м возрос сразу до 136 тысяч.

Три последних места в рейтинге заняли жители Липецка (137 тысяч), Оренбурга (136 тысячи) и Кирова (132 тысячи).

В среднем по стране показатель счастья в финансовом исчислении составил 173 тысячи рублей ежемесячно.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Мечты-мечты, где ваша сладость?

Гость||

На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь и делай с ним что хошь. /из к-ф\

Гость||

кто бы сомневался - чиновники и депутаты - самые счастливые люди

Гость||

Ну вот у Белозерцева было 500 миллионов наличкой. Стал ли он счастливым человеком?

Гость||

Фантазер ты меня называл!!!!!!!!!!!!!!!Но мне этого мало

Имя: Гость
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