Названа ежемесячная сумма, нужная жителям Пензы для счастья

14.05.2021 | 10:02

Жители 541 населенного пункта России назвали ежемесячные суммы дохода, которые позволят ощутить счастье. Опрос провел портал SuperJob в период с 14 апреля по 10 мая.

Лидером по финансовым аппетитам стали москвичи: им для полного счастья нужно ежемесячно 224 тысячи рублей. За ними следуют жители Владивостока (200 тысяч) и Ростова-на-Дону (195 тысяч). Санкт-Петербург со 183 тысячами занял 4-ю строчку рейтинга.

Пенза заняла 28-е место среди 37 городов-миллионников и полумиллионников (в первых опрашивались по 1 000 человек, во вторых - по 500). Пензенцам для счастья достаточно заработка в 152 тысяч рублей ежемесячно.

В 2018 году этот показатель в Пензе был равен 128 тысячам, в 2019-м снизился до 125 тысяч, в 2020-м возрос сразу до 136 тысяч.

Три последних места в рейтинге заняли жители Липецка (137 тысяч), Оренбурга (136 тысячи) и Кирова (132 тысячи).

В среднем по стране показатель счастья в финансовом исчислении составил 173 тысячи рублей ежемесячно.