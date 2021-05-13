Сетевое издание|18+|Четверг|13 мая 2021|10:25
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Общество

В Заречном усилили меры безопасности в школах

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В Заречном ужесточили меры безопасности в образовательных учреждениях. Это было сделано после трагедии в Казани, где 11 мая произошло массовое убийство: в школе № 175 погибли девять человек (в том числе семь детей) и пострадали более 20.

«Мы пересмотрели расписание занятий, свели потоки детей в один. Теперь зайти в здания школ можно будет только через один вход, а не через несколько, как это было раньше», – рассказала начальник Департамента образования Заречного Елена Аникина. Ее слова приводит портал «Заречье сегодня».

Кроме того, для сотрудников образовательных учреждений провели дополнительные инструктажи и усилили правила безопасности. В ближайшее время их ждут межведомственные рейды.

В память о жертвах казанской трагедии в Заречном открыли мемориал. Горожане несли в сквер Демакова цветы и игрушки, зажигали свечи.

Школьники весь день несли рядом с мемориалом вахту памяти.

«Невозможно представить, что такая трагедия может произойти в действительности. Трудно передать словами скорбь. Вместе с этим нам предстоит предпринять дополнительные меры, чтобы подобное не повторялось», – подчеркнул глава Заречного Олег Климанов.

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

Так они и так все за колючкой???

Гость||

Женщина рассказала, что её сын покончил жизнь самоубийством и он учился со стрелком. Вёл себя также. И также отстранился от семьи.

Гость||

Межведомственные рейды это сильно!

Гость||

А какже требования Роспотребнадзора?

Гость||

Гость писал(a):

Межведомственные рейды это сильно!
Дополнительные инструктажи еще сильнее! Теперь дети точно в безопасности!

Имя: Гость
Комментарий:

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