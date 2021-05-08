Общество

Пензенскому монументу «Самолет» исполнилось 40 лет

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За 40 лет истребитель-перехватчик Су-9 стал одним из главных символов города. «Взлетел» он в мае 1981 года, чтобы увековечить память 38 пензенцев - Героев Советского Союза, летчиков ВВС и ПВО, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной. Сам истребитель никогда не участвовал в сражениях, тем не менее его тоже называет самолетом войны - холодной. Он охранял мирное небо начиная с 60-х годов.

«По тому времени это был выдающийся самолет. Его не продавали за границу, он состоял на вооружении только нашей армии, обладал замечательными характеристиками: скорость - порядка двух с лишним тысяч километров, дальность - 1 800 километров», - сообщил руководитель общественной организации «Союз ветеранов войск ПВО» Юрий Барсуков.

Самолет находился в Самарской области на аэродроме Бобровка в составе 28-й дивизии ПВО. С ее командиром был знаком заведующий отделом Пензенского горкома КПСС Владимир Мысяков. В 2013-м году он рассказал съемочной группе 11 канала, как везли оттуда истребитель в Пензу.

«Говорят: приезжайте и забирайте самолет. Самолет - это не игрушка! В карман не положишь, на ЗИЛе не увезешь, на КамАЗе - тоже. Я обратился тогда к командиру полка: «Николай Петрович, свяжись с штабом дивизии, с соответствующими службами, уточни, что нужно, чтобы самолет оттуда увезти», - повествовал заведующий отделом Пензенского горкома КПСС в 1976-1987 гг. Владимир Мысяков.

Проблем возникло много. Следовало оформить в КГБ доступ на стратегический объект, затем разобранный перехватчик с трудом погрузили на негабаритный МАЗ, откуда секретный груз торчал во все стороны. Около года конструкция находилась в Пензе - думали, где ее можно установить. А затем, когда Су-9 все же «взлетел» в Пензе, никто не думал, что в начале 2000-х придут новые времена.

«Когда встал вопрос о демонтаже мемориального комплекса, когда пошли разговоры, что это символ милитаризма, памятной таблички не было», - указал Юрий Барсуков.

Затем разбили клумбы, появилась подсветка, и сейчас уже все по-другому.

«Очень большая работа ведется, чтобы все, что было добыто в те годы, не подвергалось никаким сомнениям. Люди сделали все, чтобы война была завершена победоносно», - отметил ветеран войск ПВО, полковник в отставке Николай Малыхин.

В план торжественных мероприятий вмешалась пандемия. 40-летие со дня установки перехватчика Су-9 провели скромно.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

НАДО СРОЧНО ПОКРАСИТЬ В ПРЕМУДРЫЙ ЦВЕТ

Гость||

Не надо,а-то радугой разрисуют...

Гость||

Зачем нанесли цветографическую маркировку применяемую в НАТО ?На фюзеляже самолетов ВВС и ПВО СССР звезды не рисовались ,только бортовые номера ! Это на американских самолетах на фюзеляжах рисуется такая маркировка. И не надо было вешать лампочки на пилоны для подвески ЗУР , превращая боевое перехватчик ПВО в новогоднюю елку.

Гость||

Гость писал(a):

Зачем нанесли цветографическую маркировку применяемую в НАТО ?На фюзеляже самолетов ВВС и ПВО СССР звезды не рисовались ,только бортовые номера.

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Можно понять возмущение бывшего военнослужащего о маркировки и расцветке. Но, согласитесь, это же не боевой, действующий "самолёт ВВС и ПВО СССР". Это - один из самых известных известных и узнаваемых символов города. Уверен, что любой житель города или региона, при упоминании- "а где это? - У самолёта", сразу представляет этот комплекс. Спасибо всем, кто принял участие в организации его доставки и установке в городе-труженнике Пензе.

Гость||

Не знаю- правда или нет, но в 80-е старшие ребята рассказывали, что можно было пролезть по балкам в постаменте в кабину самолета и посмотреть на проспект с высоты.

Гость||

Гость писал(a):

Не знаю- правда или нет, но в 80-е старшие ребята рассказывали, что можно было пролезть по балкам в постаменте в кабину самолета и посмотреть на проспект с высоты.
Правда , там есть дверца .))) Бордюры из настоящего гранита жалко которые были вокруг самолета ,а потом их выдрали и поставили туда это цементное говно.

Имя: Гость
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