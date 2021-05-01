В Каменке отметили по традиции Праздник Весны и Труда

01.05.2021 | 21:00

Название меняется, а праздник остается любимым. В честь Дня Весны и Труда в центре культуры и досуга города Каменки пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах местные артисты.

На мероприятии нагрудными памятными знаками были отмечены почетные граждане города Каменки - за трудовые достижения и личный вклад в развитие города и в связи с его 70-летием.

«Было 53 тысячи населения в одной Каменке, сейчас - во всем Каменском районе. Не бросайте его! Столько отсюда людей, которые по всему миру прогремели - и в армии, и на войне, и везде», - призвала почетный гражданин Любовь Семина.

Отметили на праздничном мероприятии и достижения юных каменцев. Почетные грамоты администрации Каменского района получили воспитанники местной детской школы искусств.