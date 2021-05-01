В Каменке отметили по традиции Праздник Весны и Труда

Название меняется, а праздник остается любимым. В честь Дня Весны и Труда в центре культуры и досуга города Каменки пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах местные артисты.
На мероприятии нагрудными памятными знаками были отмечены почетные граждане города Каменки - за трудовые достижения и личный вклад в развитие города и в связи с его 70-летием.
«Было 53 тысячи населения в одной Каменке, сейчас - во всем Каменском районе. Не бросайте его! Столько отсюда людей, которые по всему миру прогремели - и в армии, и на войне, и везде», - призвала почетный гражданин Любовь Семина.
Отметили на праздничном мероприятии и достижения юных каменцев. Почетные грамоты администрации Каменского района получили воспитанники местной детской школы искусств.
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penzainform.ru писал(a):Нынешняя власть вас истребила,вы ей не нужны.