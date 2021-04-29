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Общество

Специалисты рассказали, где предпочитают общаться пензенцы

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За январь - март 2021 года трафик обмена сообщениями среди абонентов «МегаФона» в Пензенской области вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Объем информации, проходящей через их социальные сети, увеличился в 2,5 раза. В целом за три месяца клиенты потратили на соцсети и мессенджеры 4,8 Пбайт интернет-трафика.

Благодаря развитию сети 4G от «МегаФона» многие абоненты почти полностью переместили в соцсети и мессенджеры не только общение с друзьями и коллегами, но даже бизнес.

Для общения они чаще всего выбирают Telegram, на втором месте - WhatsApp, третью позицию среди самых распространенных сервисов обмена сообщениями занимает Facebook Messenger, на четвертой ступени - FaceTime, а замыкает пятерку Discord, набирающий популярность во всех регионах Приволжья. Discord с поддержкой голосовой телефонии и видеоконференций предпочитают школьники и геймеры.

Кроме того, некоторые пользователи до сих пор общаются в «аське» (ICQ).

Несмотря на активное использование мессенджеров, на социальные сети пензенцы расходуют почти в 6 раз больше трафика. Много времени пензенские абоненты проводят, листая ленту Instagram и просматривая Odnoklassniki, которые в регионе опередили Facebook и «ВКонтакте».

Также в топ-чарт любимых в Пензе социальных сетей вошел сервис для знакомства и общения Tinder. А по затратам мобильного трафика на новинку года Clubhouse Пенза в начале 2021-го вышла на 4-е место в Приволжье, обогнав соседний Ульяновск, Республику Мордовию и даже Татарстан.

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