Квартиры жителей области разрешено забирать за долги

29.04.2021 | 10:45

Жители Пензенской области, задолжавшие крупные суммы, могут лишиться квартиры. Судебный прецедент уже есть.

Конституционный суд РФ постановил, что нормы гражданского процессуального кодекса и закона о банкротстве, позволяющие в некоторых случаях забирать единственное жилье, не противоречат основному закону страны.

Судьи рассмотрели дело жителя Калужской области Ивана Ревкова. Больше 20 лет назад мужчина одолжил деньги знакомой, однако та их не вернула, взыскания не удалось добиться.

В итоге долг женщины вырос до 4 млн рублей. Она приобрела квартиру общей площадью более 110 кв. м и начала процедуру банкротства.

Ревков потребовал продать квартиру и вырученную сумму направить на погашение задолженности, но служители Фемиды отклонили его иски, ссылаясь на положения гражданско-правового кодекса, которые запрещали изымать единственное жилье должника и его родственников. В итоге займодавец дошел до Конституционного суда.

На заседании судьи напомнили о существовании положения, согласно которому запрет на взыскание единственного жилья распространяется только на «разумно достаточную» жилплощадь, иную изъять можно.

В некоторых случаях крышу над головой должнику необходимо оставить. Иммунитет возможен, если площадь единственного жилища не больше, чем по нормам предоставления на условиях социального найма. Также в расчет должно браться соотношение между рыночной стоимостью квартиры или дома и размером задолженности.