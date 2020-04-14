Пасхальные службы в Пензе будут транслироваться онлайн

14.04.2020 | 15:49

Православные храмы региона закрылись как минимум до 20 апреля. Священнослужители делают все, чтобы прихожане не остались без пасхального торжества. Об этом рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим на встрече с главой региона.

«Мы приняли такое решение, которое не всегда было в церкви и для нас совсем непопулярное, но священнослужители будут выезжать на хлебозаводы и молкомбинаты, чтобы освящать их продукцию.

Каждый православный христианин может прийти в свой магазин и купить там освященный кулич, освященный творог, чтобы не носить их в храм на освящение в Великую субботу, как это было прежде», - пояснил владыка.

Пасхальное богослужение будет транслироваться в онлайн-режиме, в том числе и из местных храмов.

«Я надеюсь, что празднование Пасхи дома нисколько не умалит радости праздника, его величины, и надеюсь, что православные проявят благоразумие и не пойдут в гости, не пойдут на природу, а будут оставаться дома. Помолятся, разговеются в своем семейном кругу - этого будет вполне достаточно для празднования Пасхи», - отметил владыка.