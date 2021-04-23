Общество

В Пензенской области вновь продлят режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 31 мая. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко на совещании в пятницу, 23-го апреля.

«Все те меры, которые предписаны к соблюдению, сохраняются», - пояснил он, уточнив, что речь идет в том числе о масочном режиме, запрете проведения массовых мероприятий и других шагах, предпринимаемых для препятствования распространению коронавирусной инфекции.

1 апреля в постановление о введении режима повышенной готовности в регионе были внесены изменения: режим самоизоляции продлили до 1 мая для граждан в возрасте 65+, а также страдающих хроническими заболеваниями.

Причем в документ не был внесен пункт, имевшийся в предыдущем постановлении, что лицам старше 65 лет разрешается посещать магазины и аптеки в период с 9:00 до 12:00.

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Гость||

Самоизоляция, намордники, штрафы - навечно. Потом придумают новый короновирус. Цифровое рабство.

Гость||

все ради внедрения КовиВак ?

Гость||

Маскарад продолжается!!!

Гость||

у них заело что ли?

Гость||

Бред полный！Особенно, когда идет реклама праздничных мероприятий на майские праздники）Какой нафиг режим, когда все толпами ходят по магазинам и торговым центрам без масок, все кафе и рестораны работают, в маршрутках и общественном транспорте никакой дистанции в 1.5 метра и большинство пассажиров без масок！В отпуска люди едут за рубеж и на наш юг. На работе сослуживцы все без масок. Бред полный и сотрясание воздуха этот режим повышенной готовности. Депутаты изображают бурную деятельность перед Пасхой и майскими праздниками. В церквях и храмах тоже будет дистанция и масочный режим？Смешно. Реально на вещи смотрите, как люди живут.

Гость||

65+ конечно же дома все сидят！Что за бред？Все по дачам в маршрутках переполненных едут, ходят по улицам и магазинам, просто шастают по рынкам и городу в течение дня. На все таки улице весна, люди должны двигаться и гулять！Чушь собачья эта самоизоляция для стариков. Вы реально на вещи смотрите, когда этот бред продливаете！

Гость||

Гость писал(a):

Бред полный и сотрясание воздуха этот режим повышенной готовности.
Тише говори и радуйся, что в России, в частности в Пензе и области, эта ковидная истерия проходит, пусть и со своими закидонами, но в достаточно мягком режиме...

Например в городе Панама (столице государства Панама), еще не так давно действовали раздельные мужские и женские дни на посещение магазинов - т.е., по мнению местечковых чинушь, если мужчина идет в магазин вместе с женщиной, то ковид сразу на них набрасывается, а когда идет толпа одних женщин, или одних мужчин, то ковиду пофигу на них...

Гость||

Маразм крепчает...

Гость||

Сделай прививку от Ковида и живи спокойно полной жизнью！И будет всем счастье и заразы этой много меньше！

Гость||

может пора заканчивать это шоу? прививки тоже не спасут

Гость||

Гость писал(a):

прививки тоже не спасут
Это тебе кураторы из Госдепа США так сказали

Гость||

Гость писал(а):

> Сделай прививку от Ковида и живи спокойно полной жизнью！И будет всем

> счастье и заразы этой много меньше！

Как раз наоборот. Сделал прививку и жди скрытых побочных эффектов, растянутых во времени, может внезапно коньки отбросишь, может инвалидом станешь, может импотентном. Очень заманчивая перспектива, ага!

Гость||

Гость писал(a):

Как раз наоборот. Сделал прививку и жди скрытых побочных эффектов, растянутых во времени, может внезапно коньки отбросишь, может инвалидом станешь, может импотентном. Очень заманчивая перспектива, ага!
Это у тебя в методичке Госдепа США так написано

Имя: Гость
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