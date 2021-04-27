На площади Ленина в Пензе озеленители выставили спиреи

27.04.2021 | 16:01

Во вторник, 27 апреля, сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» выставили на площадь имени Ленина новые зеленые декоративные элементы - подросшие кусты спиреи.

Фото с места работ опубликовано на странице организации в Instagram.

Спирея (Spiraea) - неприхотливый декоративный кустарник, объединяющий около 100 видов. Растение отличается морозоустойчивостью и длительным цветением. Взрослые экземпляры могут достигать в высоту 2,5 м. Спирея отличается разнообразием форм и расцветок листьев - они могут быть желтыми, пурпурными, оранжевыми, красными.

Неделей раньше на странице «Зеленхоза» были опубликованы снимки кустарников с подписью: «Подросшие кустарники спиреи уже готовы к переезду на площадь имени В. И. Ленина. В ближайшие дни жители нашего города лично смогут увидеть эту красоту».

За последние три года это уже третий вид растений, которыми украшают центральную площадь областного центра.

В 2019 году на площади Ленина выставили в вазонах клены Гиннала. Затем они исчезли. Летом 2020-го вместо них в вазонах появились туи.

Администрация Пензы пояснила, что клены провели зиму в теплице и пообещала осенью высадить их в другом микрорайоне.

В апреле 2021 года в МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» рассказали, что клены Гиннала пересадили, но растения не прижились.