Общество

На площади Ленина в Пензе озеленители выставили спиреи

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Во вторник, 27 апреля, сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» выставили на площадь имени Ленина новые зеленые декоративные элементы - подросшие кусты спиреи.

Фото с места работ опубликовано на странице организации в Instagram.

Спирея (Spiraea) - неприхотливый декоративный кустарник, объединяющий около 100 видов. Растение отличается морозоустойчивостью и длительным цветением. Взрослые экземпляры могут достигать в высоту 2,5 м. Спирея отличается разнообразием форм и расцветок листьев - они могут быть желтыми, пурпурными, оранжевыми, красными.

Неделей раньше на странице «Зеленхоза» были опубликованы снимки кустарников с подписью: «Подросшие кустарники спиреи уже готовы к переезду на площадь имени В. И. Ленина. В ближайшие дни жители нашего города лично смогут увидеть эту красоту».

За последние три года это уже третий вид растений, которыми украшают центральную площадь областного центра.

В 2019 году на площади Ленина выставили в вазонах клены Гиннала. Затем они исчезли. Летом 2020-го вместо них в вазонах появились туи.

Администрация Пензы пояснила, что клены провели зиму в теплице и пообещала осенью высадить их в другом микрорайоне.

В апреле 2021 года в МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» рассказали, что клены Гиннала пересадили, но растения не прижились.

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Источник — фото www.instagram.com/zelenhozpenza
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Гость||

Приживутся?

Гость||

Приживутся, на дачах чиновников администрации, в следующем году! А это лето постоят здесь и затем их спишут, как те клёны!

Гость||

миллионов 10 наверное потратили???

Гость||

Я проплаченный тролль и я люблю спиреи.

Гость||

хотят какими-то спиреями скрыть воровство дорогих кленов

Гость||

А я не скажу кто и я люблю клены гиннала

Гость||

50 кустов этой спиреи в 19году вместе с теми 36 клёнами гиннала на площади выставляли, потом клёны пропали, а спирея -50 кустов, это они и есть или другие?

Гость||

Какое символическое название кустарника однако - "спёр и я"

Гость||

"Администрация Пензы пояснила, что клены провели зиму в теплице и пообещала осенью высадить их в другом микрорайоне"

В каком другом микрорайоне, если их для пл. Ленина закупали???? В октябрьском саду что ли, в известных коттеджиках????

Гость||

Что за извращения- многолетники, тем более, деревья и кустарники в горшки высаживать

Гость||

"Пенза, 1 ноября 2019. Клены гиннала и кусты спиреи, украсившие площадь имени В.И. Ленина после реконструкции, на зиму будут убраны с улицы в теплицу МУП «Зеленое хозяйство города Пензы». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Гость||

Это та спирея, которую сегодня вкрячили или другая???

Имя: Гость
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