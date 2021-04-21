Пензенские родители задолжали детям около 250 млн рублей

21.04.2021 | 18:53

Мораторий на исполнительные действия, связанные с проверкой имущественного положения должников, продлится до 1 июля 2021 года. По квартирам приставы не ходят, используя другие рычаги воздействия на уклонистов от уплаты, к примеру, алиментов.

«Это ограничения в специальном праве, то есть управление транспортным средством, выезд за пределы Российской Федерации, - самые действенные меры, которые оказываются на должников», - сообщила начальник отделения УФССП по Пензенской области Лидия Семидонова.

Также накладывают арест на автомобиль. Как в случае с жителем города, который ранее привлекался к административной ответственности - обязательным работам. От приставов он не скрывался, а спокойно наблюдал за тем, как описывали его старую иномарку. Она останется на ответственном хранении у должника, но вот продать или подарить ее мужчина не сможет, пока не рассчитается по алиментам.

«40 000 - это небольшая сумма, она получилась в период пандемии, когда закрывалось предприятие», - пояснил должник.

Всего в Пензе в производстве - более 2 500 документов. Около 250 000 000 рублей горе-родители задолжали своим детям.