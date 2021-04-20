Общество

В Пензе мусоровозы прекратили собирать отходы по ночам

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Во вторник, 20 апреля, в администрации Пензы обсудили график движения мусоровозов. Тема возникла неслучайно: согласно новым СанПиН, твердые бытовые отходы теперь нужно вывозить не по ночам, как это делалось раньше, а с 7:00 до 23:00.

В связи с этим возникают проблемы. Как доложил генеральный директор управления благоустройства и очистки Андрей Архипов, днем производительность труда меньше из-за снижения скорости передвижения по городу и сложностей при подъезде к площадкам.

«Раньше контейнеры наполнялись в течение дня, мы вывозили их в ночь, утром люди выходили и видели чистые площадки. А сейчас с утра некоторые контейнеры переполнены», - отметил он.

Мэр Андрей Лузгин напомнил про мониторинг наполняемости контейнеров, предложил пересмотреть маршруты мусоровозов и при необходимости увеличить количество машин. Сведения о наиболее проблемных участках, где бункеры постоянно переполняются, главы районных администраций должны направить в управление благоустройства и очистки.

Еще одна трудность в процессе уборки связана с вывозом прошлогодней листвы.

«Когда мусоровоз грузится, листва не прессуется. Просьба к жителям и управляющим организациям не высыпать сухие листья в бункер, а складывать на контейнерной площадке в мешках для мусора», - призвал Андрей Архипов.

Мешки с листвой предполагают вывозить отдельно от коммунальных отходов. Таким образом, контейнеры не будут переполняться.

«На встрече достигнута договоренность с управлением благоустройства и очистки о предоставлении помощи в переработке порубочных остатков, организации вывоза листвы и мусора, собранного во время месячника по благоустройству. В первую очередь технику направят в школы и детские сады», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость||

ДЕЛАЙТЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ с М5 на свалку чемодановскую. Там дбудут аварии с жертвами!!!

Гость||

Кому то помешал шум машины. Зато теперь грязи больше. Пензюкам не привыкать в грязи жить.

Гость||

новый сан пин против людей?

Гость||

Вот что значит Мер отучился в столице - все объяснил, график мусоровозов пересмотреть, помониторить (видимо любимое слово), ну и самый легкий путь - каждому контейнеру - отдельную машину.

Гость||

Гость писал(a):

Кому то помешал шум машины. Зато теперь грязи больше. Пензюкам не привыкать в грязи жить.

Я тебе ночью под окном музыку включу,не плачь потом!

Гость||

Вывозили с садика и школы ночью, в чем проблема?

Гость||

Очень грязный город Пенза, значит такие люди живут

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мэр Андрей Лузгин напомнил
А чего у трапа не приняли, как положено? Или на такси вернулся?

Гость||

Гость писал(a):

Вывозили с садика и школы ночью, в чем проблема?
Что предумал непонятно.

Имя: Гость
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