В Пензенской области выявили менее 100 носителей коронавируса

16.04.2021 | 11:11

В Пензенской области стало известно о новых носителях коронавируса. Статистику заражений на пятницу, 16 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в регионе COVID-19 обнаружили у 96 человек. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 43 626.

Накануне стало известно о четырех новых жертвах опасной инфекции. Это мужчина в возрасте 88 лет и женщины 81, 69 и 41 года. Таким образом, оперативный штаб сообщил о 584 летальных исходах.

В России выявлено 8 995 случаев COVID-19 в 84 регионах. Нарастающий итог заражений - 4 684 148.

Также за сутки в стране зафиксировано 397 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 104 795 человек.