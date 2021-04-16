В Пензенской области выявили менее 100 носителей коронавируса

В Пензенской области стало известно о новых носителях коронавируса. Статистику заражений на пятницу, 16 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.
За минувшие сутки в регионе COVID-19 обнаружили у 96 человек. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 43 626.
Накануне стало известно о четырех новых жертвах опасной инфекции. Это мужчина в возрасте 88 лет и женщины 81, 69 и 41 года. Таким образом, оперативный штаб сообщил о 584 летальных исходах.
В России выявлено 8 995 случаев COVID-19 в 84 регионах. Нарастающий итог заражений - 4 684 148.
Также за сутки в стране зафиксировано 397 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 104 795 человек.
Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона!
Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?
Похоронная мафия против строительства?
Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.