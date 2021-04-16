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Общество

В Пензенской области выявили менее 100 носителей коронавируса

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В Пензенской области стало известно о новых носителях коронавируса. Статистику заражений на пятницу, 16 апреля, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в регионе COVID-19 обнаружили у 96 человек. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 43 626.

Накануне стало известно о четырех новых жертвах опасной инфекции. Это мужчина в возрасте 88 лет и женщины 81, 69 и 41 года. Таким образом, оперативный штаб сообщил о 584 летальных исходах.

В России выявлено 8 995 случаев COVID-19 в 84 регионах. Нарастающий итог заражений - 4 684 148.

Также за сутки в стране зафиксировано 397 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 104 795 человек.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Гость писал(a):

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Уймись дефектный. Ты своих то закопал где?

Гость||

Ура! Скоро снимут все ограничения, сбросим маски и заживем как раньше и прививки никакие не нужны.

Гость||

Гость писал(a):

Уймись дефектный. Ты своих то закопал где?
Рядом с аллеей славы. И кто из нас дефектный ? И для меня там место есть есть по закону. А душа болит о всех,кто желает хоронить родственников цивилизованно,а не там где катафалки тонут в грязи и мусор не вывозят годами.

Гость||

Гость писал(a):

Рядом с аллеей славы.
Аааа, это ты из тех кого новый губер сажает сейчас? Тебя по закону в лифортово сгноят

Имя: Гость
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