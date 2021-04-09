Общество

Стали известны результаты проверок качества воды в Кузнецке

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Специалисты озвучили результаты проверок качества воды в Кузнецке. Исследования жидкости из колодцев, родников и разводящей водопроводной сети проводят еженедельно, чтобы предотвратить распространение кишечных заболеваний во время паводка.

«С 24 марта по 6 апреля 2021 года из разводящей водопроводной сети г. Кузнецка были исследованы 77 проб питьевой воды, из них 1 - неудовлетворительная по микробиологическому показателю», - сообщили представители городской администрации.

12 проб были исследованы по санитарно-химическим показателям. Специалисты сделали вывод, что все они соответствовали гигиеническим нормативам.

Проверили и воду в роднике «Часовня». В норме оказались и микробиологические, и санитарно-химические показатели.

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Гость||

Чего же тогда кузнечане постоянно на воду жалуются?

Гость||

Гость писал(a):

Чего же тогда кузнечане постоянно на воду жалуются?
Так с железом она, вода-то, в некоторых районах тама.

Стояк железный от этого. Не всем нравится, кто то и наоборот

Гость||

кто исследовал?

Имя: Гость
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