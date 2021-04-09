Стали известны результаты проверок качества воды в Кузнецке

09.04.2021 | 12:00

Специалисты озвучили результаты проверок качества воды в Кузнецке. Исследования жидкости из колодцев, родников и разводящей водопроводной сети проводят еженедельно, чтобы предотвратить распространение кишечных заболеваний во время паводка.

«С 24 марта по 6 апреля 2021 года из разводящей водопроводной сети г. Кузнецка были исследованы 77 проб питьевой воды, из них 1 - неудовлетворительная по микробиологическому показателю», - сообщили представители городской администрации.

12 проб были исследованы по санитарно-химическим показателям. Специалисты сделали вывод, что все они соответствовали гигиеническим нормативам.

Проверили и воду в роднике «Часовня». В норме оказались и микробиологические, и санитарно-химические показатели.