Общество

Горводоканал провел капремонт участка водопровода на Чаадаева

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Специалисты ООО «Горводоканал» завершили капитальный ремонт участка водопровода на улице Чаадаева, 111, в Пензе. Он находился в аварийном состоянии, что вызывало большое количество утечек и отключений холодного водоснабжения, в связи с этим руководство предприятия решило заменить его.

Аварийная бригада переложила 227 погонных метров трубопровода бестраншейным способом с помощью установки управляемого прокола грунта. Этот метод позволяет выполнять работы гораздо оперативнее и с наименьшими затратами по сравнению с открытым способом. Кроме того, не требуется длительное отключение водоснабжения.

«Повышение эффективности и надежности работы объектов водоканала, модернизация инженерных сетей - это ключевые задачи, которые поставлены перед предприятием. Реализация этих мер будет способствовать снижению процента аварийности на сетях холодного водоснабжения. Это положительным образом скажется как на качестве оказываемых населению услуг, так и на эффективности работы предприятия», - подчеркнул главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.

В настоящее время все аварийно-восстановительные работы завершены, новый участок водопровода введен в эксплуатацию. В понедельник, 5 апреля, будет произведена переврезка водопровода, таким образом жителям указанных домов вода начнет поступать по новым коммуникациям.

Благоустройство частично восстановлено, асфальтировкой и укладкой грунта займутся при наступлении благоприятных погодных условий.

Работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения будут продолжены и в других микрорайонах города. Так, в предварительный перечень объектов, подлежащих замене в 2021 году, вошли аварийные участки сетей на улицах Ижевской, Бухарской, Пушкари, Крамского, Рахманинова, Депутатской, Минской, Ульяновской, Ленина, 8-го Марта, Ново-Гражданской, Бурденко, Касторной, Клары Цеткин, Луначарского, Пензенской, Лядова, Стасова, Ломовской, Ф. Энгельса, Дружбы, Мереняшева, Лодочной, Пилотной, Ташкентской, Тимирязева, а также пр. Строителей, о. Пески.

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