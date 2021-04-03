Пензенским школьникам разъяснили, чем опасно общение в соцсетях

03.04.2021 | 16:30

Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде - главная тема мероприятия, организованного полицейскими в школе № 66. Сотрудники регионального УМВД доступно и понятно объяснили старшеклассникам, какие шаги могут привести к административным и уголовным наказаниям.

«Раньше я не знала, что это может так повлиять на будущее, и не знала, что терроризм связан с какими-то проблемами. Сейчас я узнала много нового - например, что это повлияет на карьеру, на мое будущее, на мою семью, окружение», - рассказала школьница Медина Шабакаева.

Специалисты объяснили школьникам, что даже простая переписка в социальных сетях таит в себе много опасностей, особенно в малознакомых сообществах и с неизвестными людьми.

«Были рассмотрены сами понятия экстремизма и терроризма, как они проявляются в современной жизни. Очень важно и интересно было услышать мнение детей по этому поводу. В принципе, мы увидели, что дети разбираются в этих вопросах», - отметила заместитель начальника отдела УУП и ПДН УМВД по Пензенской области Ирина Панфилова.

Подобные уроки пройдут и в других образовательных учреждениях региона.