Общество

В Пензе оштрафовали директора детской молочной кухни

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В Пензе прокуратура выявила ряд недостатков в работе специализированного муниципального автономного учреждения «Детское и лечебное питание», которое производит и поставляет молочные продукты детям первого-второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей.

Комиссия изучила условия транспортировки и хранения, взяла пробы молочных продуктов, проверила медицинскую документацию работников.

В пунктах выдачи фактов несоответствия продуктов требованиям по микробиологическим и санитарно-техническим показателям не установлено. Однако ряд недочетов все же имеется.

Так, при приемке сырого молока в накладных не были проставлены дата и время отгрузки сырья, номер партии, показатели идентификации. Из-за этого нельзя установить предельный срок его хранения, а также определить массовую долю белка и сухих обезжиренных веществ.

Кроме того, на производстве требуется ремонт технологический цехов и помещений для приемки сырья, состояние которых препятствуют надлежащему обслуживанию и уборке.

«Директору МАУ «Детское и лечебное питание» прокурор Железнодорожного района внес представление. Руководитель муниципального учреждения оштрафован на 10 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

10 тысяч рублей , смешно

Гость||

что то новостей нет о деятельности временного он жизнь людям собирается налаживать ну там цены снизить в магазах за жкх на кап. ремонт на проезд а то только 5 месяцев у него.

Гость||

Гость писал(a):

10 тысяч рублей , смешно
Хотя бы соточку,это раход на сэмэчки...

Гость||

Эти молочные кухни тaскaют сумкaми продукцию и продaюи т типa никто ничего не знaет.

Гость||

А может Иван и от туда получал ? Надо глубже копнуть.

Гость||

Гость писал(a):

А может Иван и от туда получал ? Надо глубже копнуть.
полюбому

Имя: Гость
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