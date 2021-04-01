В Пензе оштрафовали директора детской молочной кухни

01.04.2021 | 09:54

В Пензе прокуратура выявила ряд недостатков в работе специализированного муниципального автономного учреждения «Детское и лечебное питание», которое производит и поставляет молочные продукты детям первого-второго года жизни из многодетных и малообеспеченных семей.

Комиссия изучила условия транспортировки и хранения, взяла пробы молочных продуктов, проверила медицинскую документацию работников.

В пунктах выдачи фактов несоответствия продуктов требованиям по микробиологическим и санитарно-техническим показателям не установлено. Однако ряд недочетов все же имеется.

Так, при приемке сырого молока в накладных не были проставлены дата и время отгрузки сырья, номер партии, показатели идентификации. Из-за этого нельзя установить предельный срок его хранения, а также определить массовую долю белка и сухих обезжиренных веществ.

Кроме того, на производстве требуется ремонт технологический цехов и помещений для приемки сырья, состояние которых препятствуют надлежащему обслуживанию и уборке.

«Директору МАУ «Детское и лечебное питание» прокурор Железнодорожного района внес представление. Руководитель муниципального учреждения оштрафован на 10 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.